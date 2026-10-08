Mientras el calendario federal marca el 12 de octubre como Columbus Day, una escuela de Nevada fijó esa fecha como jornada escolar con normalidad para sus estudiantes.

El lunes 12 de octubre de 2026 es Columbus Day, una de las fechas que integran el calendario de feriados federales de Estados Unidos, una jornada que se conmemora cada año para los empleados del Gobierno.

Aunque Columbus Day figure como feriado federal no significa necesariamente que todas las personas tengan un día libre ni que todas las instituciones funcionen con el mismo calendario ya que en caso de las escuelas, las fechas de clases y los días sin actividad pueden depender del calendario establecido por cada institución, por lo que algunos estudiantes pueden encontrarse con una situación diferentes a la que pueden esperar para un feriado.

Uno de los casos mencionados está en Nevada, donde una escuela privada ya publicó su calendario académico para octubre el cual explica qué ocurrirá con sus esos alumnos durante Columbus Day.

¿Por qué el lunes 12 de octubre es feriado federal en Estados Unidos?

Según USAGov, el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos, Columbus Day o Día de la Raza se celebra el segundo lunes de octubre para recordar la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Salvador, en las Bahamas, el 12 de octubre de 1492, fecha que fue declarada como tal en 1937 y que forma parte del calendario de feriados federales de la Oficina de Administración de Personal (OPM).

¿Quiénes son los alumnos deberán ir a clases el lunes 12 de octubre?

Estos alumnos que no tendrán el día libre y deberán ir a clases en octubre con normalidad son los estudiantes de Brookfield School, una institución educativa privada ubicada en Reno, Nevada. El calendario oficial del colegio establece expresamente que el lunes 12 de octubre de 2026 será “School in Session”, es decir, habrá jornada escolar.

El Gobierno federal reconoce el 12 de octubre como feriado por Columbus Day, pero los calendarios escolares no necesariamente establecen esa fecha como día sin clases. Shutterstock

Brookfield School ofrece educación desde la etapa preescolar hasta la escuela media y en su calendario tiene previsto para el viernes 30 de octubre un cierre de todas sus escuelas con motivo de Nevada Day.

¿Por qué estos alumnos de Brookfield School tendrán clases el lunes 12 de octubre?

Un feriado federal no establece automáticamente un día sin clases para todas las escuelas ya que la designación federal determina, principalmente, el tratamiento de la fecha para los empleados del Gobierno federal, mientras que las instituciones educativas pueden manejar sus propios calendarios.

¿Cuántos feriados federales quedan en Estados Unidos en 2026?

Luego del Columbus Day, restan tres feriados federales en el calendario de Estados Unidos para 2026, según la Oficina de Administración de Personal (OPM):