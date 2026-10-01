Los alumnos volverán a las aulas el martes 3 de noviembre.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país tendrán un descanso de cuatro días consecutivos a fines de octubre. Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el megapuente comenzará el viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, por lo que las clases se retomarán el martes 3 de noviembre .

La medida alcanza a escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades del país. El ciclo escolar 2026-2027, que comenzó el 31 de agosto, contempla 185 días efectivos de clases y ocho sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar.

Cómo se arma el megapuente

El descanso no responde a un feriado creado especialmente para la celebración, sino a la coincidencia de fechas del calendario escolar con el fin de semana. Los días sin clase, se distribuirán de la siguiente manera:

Viernes 30 de octubre , segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo. Los docentes realizan trabajo colegiado, por lo que no hay clases para los alumnos.

Sábado 31 de octubre , fin de semana.

Domingo 1 de noviembre , Día de Todos los Santos.

Lunes 2 de noviembre, suspensión de labores docentes por , suspensión de labores docentes por Día de Muertos

El mega puente es resultado de la coincidencia en fechas de suspensión de clases para alumnos de preescolar, primeria y secundaria. Gobierno de México

Universidades, bachilleratos y otros sistemas educativos pueden manejar calendarios propios, por lo que sus estudiantes deberán consultar directamente con cada institución.

Noviembre tendrá además otro descanso dado que el calendario de la SEP marca suspensión de labores docentes el lunes 16 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Cuáles son los feriados obligatorios para todos los trabajadores

Aunque los alumnos descansen, el 2 de noviembre no figura entre los días de descanso obligatorio del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Para la mayoría de los trabajadores del sector privado será una jornada laboral normal, salvo que su empresa, contrato colectivo o condiciones particulares establezcan lo contrario. En consecuencia, trabajar ese día no genera automáticamente el pago adicional previsto para los feriados oficiales.

Entre los descansos obligatorios de 2026 sí figura:

tercer lunes de noviembre (este año, el día 16)

el 25 de diciembre.

Celebraciones por el Día de Muertos

El periodo coincide con el fin de semana central de la celebración de Día de Muertos. La agenda oficial de Ciudad de México prevé la Ofrenda Monumental del Zócalo, instalada del 29 de octubre al 2 de noviembre, y las celebraciones de Mixquic, del 31 de octubre al 2 de noviembre.