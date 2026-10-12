Para quienes trabajan en un empleo sujeto a esa ley, la fecha implica descansar con el sueldo correspondiente y, si la empresa los convoca igualmente, cobrar una paga adicional. Fuente: Shutterstock.

El lunes 16 de noviembre de 2026 es día de descanso obligatorio en México y, junto con el fin de semana del 14 y 15, forma un puente de tres días. Se debe a que la Ley Federal del Trabajo fija como descanso obligatorio el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre.

Para quienes trabajan en un empleo sujeto a esa ley, la fecha implica descansar con el sueldo correspondiente y, si la empresa los convoca igualmente, cobrar una paga adicional. Este resumen se basa en lo que establece la ley: las condiciones específicas pueden variar según el contrato y el lugar de trabajo.

Quiénes descansan el lunes 16 de noviembre

El artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre. En 2026, el tercer lunes del mes cae el día 16, mientras que el 20 de noviembre es viernes.

En consecuencia, los trabajadores amparados por esa ley tienen derecho a ese descanso con el sueldo correspondiente.

El lunes 16 de noviembre de 2026 es día de descanso obligatorio en México y, junto con el fin de semana del 14 y 15, forma un puente de tres días. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto deben cobrar quienes trabajen ese día

El artículo 75 de la ley indica que quienes presten servicios en un día de descanso obligatorio tienen derecho, independientemente del salario que les corresponda por el descanso, a un salario doble por el servicio prestado. En la práctica, el trabajador recibe su salario normal del día más el pago doble, es decir, el triple en total.

Por ejemplo, con un salario diario de 500 pesos, quien trabaje el lunes 16 cobraría 500 por el día de descanso y 1000 adicionales por el servicio prestado, para un total de 1500 pesos. Es un ejemplo ilustrativo: el cálculo real depende del salario de cada persona.

Qué conviene verificar

Si tu empleador te pide trabajar el 16 de noviembre, conviene confirmar que se te pagará el monto doble adicional y, ante dudas, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).