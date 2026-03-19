El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un frente nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerá tormentas fuertes, ráfagas de viento y lluvias intensas, con acumulados de hasta 18 milímetros. El organismo meteorológico advirtió por el ingreso de un temporal a la provincia de Buenos Aires. La tormenta llegará el viernes 20 a la mañana con vientos sentido noreste y abundante caída de agua que alcanzará los 17 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 20° y 27°. El SMN informó que el mal clima se prolongará hasta el sábado 21 por la tarde, con chaparrones. El resto de la semana se esperan temperaturas máximas de hasta 22°C y un cielo despejado. Según detalló el Servicio Meteorológico, las tormentas ingresarán primero por el sur de la provincia de Buenos Aires y luego se extenderán progresivamente hacia el norte. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la provincia: