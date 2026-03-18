El Servicio Meteorológico Nacional alertó por el ingreso de un frente helado que traerá tormentas y temperaturas de -1° en pleno marzo. La ola de frío polar golpeará a las provincias ubicadas en el norte argentino y la baja sensación térmica estará acompañada de lluvias y ráfagas de viento. Durante la mañana del viernes 20 ingresará una bomba helada a la provincia de Jujuy, en específico en la localidad de Susques. Las bajas sensaciones térmicas de hasta -1 estarán acompañadas por vientos sentidos sureste de hasta 59 kilómetros por hora. Durante el fin de semana, se espera que las bajas temperaturas se mantengan durante varios días y estén acompañados por lluvias y un cielo nublado. El organismo meteorológico alertó que la provincia está bajo alerta por la llegada de una intensa tormenta. Se esperan precipitaciones hasta el domingo con precipitaciones acumuladas de 50 milímetros. Las localidades afectadas son las siguientes: La Ciudad de Buenos Aires sufrió un fuerte temporal durante la tarde y noche del martes. Desde el organismo climático publicaron el pronóstico del tiempo para la semana e informaron cuando volverán las tormentas: