El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima contrastante en gran parte del país para este jueves. El reporte oficial indica que continuará el mal tiempo en el centro del país, con especial protagonismo en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires. La ciclogénesis que se formó este miércoles desencadenó un ciclón extratropical que hará que las lluvias se mantengan presentes hasta el sábado, con posible caída de granizo, lo que lleva a extremar precauciones. Por ello, se recomienda mantenerse al tanto de los reportes del SMN a nivel nacional. Según información de Meteored habrá dos etapas bien definidas: la primera será este jueves, asociada a la probable ocurrencia de tormentas fuertes a localmente severas; la segunda, relacionada directamente con el ciclón y sus fuertes vientos persistentes asociados. Este ciclón dejará condiciones muy ventosas en la ciudad y los alrededores y un marcado descenso de temperaturas hacia el fin de semana. La lluvia se hará presente hasta el sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero el foco estará puesto en la intensidad de los vientos asociados a la profundización del ciclón extratropical sobre el Mar Argentino. Si bien la Costa Atlántica bonaerense probablemente se lleve la peor parte (con ráfagas del orden de 100 km/h), no hay que restarle relevancia al viento fuerte y persistente del sudoeste que afectará al AMBA, especialmente del viernes al sábado, con velocidades sostenidas de hasta 35 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h. Un fuerte ingreso de aire frío terminará de completar el escenario meteorológico de los próximos días en el AMBA, con un descenso de la temperatura que comenzará a ser más evidente a partir de la noche del jueves.