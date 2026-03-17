El Gobierno de Jujuy está evaluando la creación de una nueva zona comercial con beneficios impositivos diseñada específicamente para el consumo minorista. A diferencia de las zonas francas tradicionales, que suelen enfocarse en la industria o el comercio exterior mayorista, este proyecto busca establecer un polo de compras donde los ciudadanos y turistas puedan adquirir productos finales con importantes ventajas fiscales. El objetivo central de este nuevo “free shop” terrestre es fomentar la actividad económica regional y mejorar la competitividad del comercio local frente a los mercados de países vecinos. Al reducir la carga tributaria sobre los productos, se pretende captar a los consumidores que actualmente cruzan la frontera para realizar compras en el exterior, logrando así que las divisas y el consumo permanezcan dentro del territorio nacional. Este nuevo polo comercial se ubicará estratégicamente en la zona fronteriza de La Quiaca, en la provincia de Jujuy. El objetivo de lanzarlo en esta zona es captar el flujo de consumidores que se desplaza hacia países vecinos. El proyecto forma parte de un corredor de desarrollo que busca transformar esta región del norte argentino en un centro logístico y turístico de relevancia, al integrarse con otras áreas de beneficios fiscales como la zona franca de Perico. El complejo funcionará bajo una modalidad similar a los “duty free” de los aeropuertos, permitiendo que los consumidores adquieran productos importados de alta gama, como tecnología, perfumería y textiles, sin pagar IVA ni aranceles aduaneros. Para garantizar el funcionamiento legal, se fijará un tope de compra de hasta 600 dólares por persona. Este monto será acumulable por grupo familiar para incentivar el turismo de compras interno y regional. Este espacio será un centro comercial moderno que integrará locales minoristas con áreas de servicios, gastronomía y hotelería. El diseño apunta a crear una experiencia de compra competitiva que no solo ofrezca precios bajos, sino que también genere empleo local y atraiga inversiones privadas destinadas a mejorar la infraestructura urbana y turística de la zona fronteriza. “Entendemos que se va a generar un polo de desarrollo y un corredor comercial entre Perico, La Quiaca, Jama y también Iquique.Es una oportunidad de generar empleo para América Latina, podemos convertirnos en eje con esta zona franca de venta minorista", indicaron desde el Gobierno jujeño. Esta nueva iniciativa permitiría que una amplia gama de artículos desde electrónica e indumentaria hasta perfumería y productos para el hogar se vendan sin impuestos indirectos o aranceles aduaneros. Este cambio busca traducirse en una reducción directa del precio final para el consumidor y permitir que los comercios operen bajo un régimen de “duty free” similar al que se encuentra en aeropuertos internacionales. Además del ahorro directo, el proyecto busca integrar el comercio con el turismo y el entretenimiento. Se espera que esta zona funcione como un atractivo turístico por sí mismo similar a otras zonas como Ciudad del Este. Este avance incentivará la inversión privada en infraestructura complementaria como hoteles, centros gastronómicos y servicios de logística con el fin de potenciar el desarrollo integral de la región donde se instale. Respecto a los plazos y la apertura, el proyecto se encuentra actualmente en una fase de análisis y evaluación técnica dentro del marco de reformas económicas del gobierno. Pese a que los funcionarios ya manifestaron su interés en dinamizar el consumo rápidamente, la fecha exacta de inauguración dependerá de la finalización de los marcos regulatorios y la definición de las provincias o localidades que tendrán estos complejos comerciales. Tampoco se detalló una cifra única total de inversión por parte del Estado, aunque ya anunciaron que el desarrollo requerirá una combinación de fondos públicos para infraestructura básica e importantes desembolsos del sector privado. Experiencias previas en zonas similares sugieren que estos polos comerciales pueden atraer inversiones millonarias destinadas a la construcción de locales de alta gama y sistemas de control aduanero especializados. “La inversión va a depender del proyecto que presenten quienes liciten”, precisó el ministro de Producción, Juan Carlos Abud, y estimó que puede rondar entre 5 millones de dólares y 20 millones de dólares, de acuerdo a la dimensión de la iniciativa.