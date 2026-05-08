Máximo Kirchner informó que este viernes que sería sometido a una intervención quirúrgica que venía postergando y, en el mismo mensaje, lanzó una fuerte crítica al Poder Judicial y a la situación de su madre, Cristina Kirchner. La intervención tiene lugar en el Hospital Italiano de la ciudad bonaerense, según pudo constatar El Cronista “Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, escribió el diputado en un posteo difundido en redes sociales pasadas las 8:30 del viernes, donde buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud. Desde el entorno del diputado nacional informaron que brindarán información cuando se conozca el parte oficial. “Luego de la cirugía programada enviaremos información mediante el parte médico del Hospital”, detallaron. Fuentes vinculadas al legislador confirmaron a este medio se trata de una intervención por un cuadro benigno que arrastra desde hace tiempo. De ahí que fuera una cirugía pautada de antemano y que desde el círculo del hijo de la expresidenta le buscaran restar dramatismo a la noticia. En tono distendido, el legislador nacional agregó una referencia futbolera sobre el equipo médico: “Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Je.” Sin embargo, el mensaje viró rápidamente hacia un plano político. Kirchner reveló que Cristina Kirchner había evaluado acompañarlo, pero que él mismo le pidió que no lo hiciera. “Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, señaló. En ese punto, explicó los motivos y apuntó directamente contra el accionar judicial: “No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”. Además, cuestionó las condiciones en las que se cumple la detención de la expresidenta y habló de una “prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina”. En el mismo mensaje, amplió la crítica institucional al sostener que el “poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) [son] meros instrumentos al servicio del poder económico”. Kirchner también planteó un trato desigual en el sistema judicial: “A Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”. Por último, rechazó la posibilidad de que se habilitara una salida para su madre por el impacto político que tendría: “Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso”. El posteo cerró con una crítica al rumbo del país: “Millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno”. El mensaje combina un dato personal —su intervención quirúrgica— con una nueva escalada discursiva del kirchnerismo contra la Justicia y el Gobierno, en un contexto de alta tensión política.