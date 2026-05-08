El sistema tributario argentino establece que ciertos consumos realizados en moneda extranjera están sujetos a regímenes de percepción. Es decir, cuando usás una tarjeta emitida en Argentina para pagar consumos en el exterior, contratás Netflix o comprás un pasaje internacional, el banco te retiene un porcentaje adicional sobre el valor de la operación. Estas percepciones no constituyen un impuesto definitivo, sino que funcionan como un pago a cuenta de tributos anuales, un anticipo de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. Si no estás alcanzado por esos impuestos, o lo que te retuvieron supera lo que realmente debés pagar, tenés derecho a recuperar ese dinero. La entidad financiera actúa como agente de percepción y aplica un recargo sobre determinadas operaciones en moneda extranjera, que funciona como pago a cuenta de impuestos nacionales. Si el contribuyente no está alcanzado por esos impuestos o el monto retenido supera lo que le corresponde pagar, tiene derecho a recuperar la diferencia mediante dos vías: Se resta directamente del saldo a pagar en la declaración jurada anual. Se solicita el reintegro en efectivo mediante el servicio “Devolución de Percepciones” de ARCA. Según la normativa vigente (RG ARCA 5617/24 y sus cambios posteriores (5672/25), entre las operaciones que pueden generar percepciones se encuentran: Desde abril de 2025, la compra de dólares para atesoramiento dejó de estar sujeta a percepción. Si compraste dólares antes de esa fecha, las percepciones correspondientes siguen siendo recuperables bajo las reglas habituales. No todos recuperan el dinero de la misma manera. El acceso a la devolución directa aplica a quienes se encuentren en alguna de estas situaciones: En la práctica, quienes más frecuentemente acceden a la devolución directa son monotributistas, jubilados y empleados que no pagan Ganancias. Son los códigos que el banco consigna en el comprobante de la percepción. El 217 corresponde a percepciones a cuenta del Impuesto a las Ganancias. El 219, a cuenta Bienes Personales. Podés verlos en el resumen de tu tarjeta o en la sección “Mis Retenciones” del portal de ARCA. ARCA indica oficialmente que esos códigos deben ser consignados por el agente de percepción (banco, tarjeta, fintech, etc.) para que luego puedan computarse o solicitarse devoluciones. Antes de efectuar la solicitud de devolución, debés tener definidos los siguientes elementos: Tené en cuenta que la CBU debe ser informada ante ARCA. La devolución va dentro de tu declaración jurada anual de Ganancias: las percepciones se informan como pago a cuenta. Si el monto retenido supera lo que te corresponde pagar, generás un saldo a favor que podés usar para cancelar otras obligaciones o solicitar en devolución. En este último caso, el proceso puede demorar meses o años, porque ARCA realiza una fiscalización más detallada antes de aprobar el reintegro. Tenés que informar las percepciones a tu empleador a través del formulario 572 Web (SiRADIG-Trabajador), que vence habitualmente el 31 de marzo. Tu empleador las considera en la liquidación anual y, si corresponde, te devuelve el importe en el sueldo de mayo. Como mencionamos anteriormente, este es el caso más común. El trámite es 100% online en el portal de ARCA: Podés hacer la solicitud mes a mes o acumular varios períodos, pero siempre después de finalizado el año calendario. Por ejemplo, las percepciones de 2025 se pueden pedir desde el 1° de enero de 2026.