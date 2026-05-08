Este viernes, 8 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada. En este viernes, 8 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con Muerto suele simbolizar cierre de ciclos y transformación personal. También puede reflejar duelo no resuelto, miedo al cambio o necesidad de soltar. Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.