En un contexto en el que las grandes tecnológicas globales recortan puestos de trabajo y ajustan sus estructuras, Lovelytics va contra la corriente. La compañía estadounidense especializada en datos e inteligencia artificial (IA) no solo desembarcó en Argentina a través de la adquisición de Datalytics (una firma local con casi dos décadas de trayectoria en analítica avanzada), sino que además proyecta un crecimiento del 42% para 2026 y tiene en la Argentina su principal base de operaciones fuera de Estados Unidos. Desde enero de 2025, cuando se formalizó la integración, Lovelytics LATAM ya registra un crecimiento del 118%. La compañía cuenta hoy con más de 600 colaboradores distribuidos entre Argentina, Colombia, España y Estados Unidos, y el 40% de esa fuerza laboral, que consta de unos 240 profesionales, opera desde suelo argentino. Lejos de ser una filial periférica, Argentina se convirtió en el corazón técnico de la expansión regional y global de la empresa. La historia de esta unión comenzó cuando Lovelytics empezó a mirar hacia el sur del continente. El objetivo era claro: encontrar un socio que pudiera replicar en América Latina el nivel que habían construido en el mercado norteamericano. La búsqueda no tardó demasiado en tener un resultado. “Datalytics aportó más de 15 años de experiencia, relaciones duraderas con sus clientes y una calidad de delivery que realmente nos impresionó. También estaban construyendo una sólida especialización en IA y en arquitecturas de datos modernas, que es exactamente hacia dónde se dirige el mercado”, explicó Scott Love, CEO de Lovelytics. Pero más allá de los números y las credenciales técnicas, Love destaca un factor que suele subestimarse en las fusiones corporativas: la cultura. “Lo que realmente facilitó la decisión fue la cultura. Reflejaba la nuestra de una manera que en EE.UU. era difícil de encontrar, y esa afinidad nos indicó que este era el equipo adecuado para construir el futuro”, afirma el CEO. Del otro lado de la negociación, Patricio Moreno, fundador de Datalytics y hoy presidente de Lovelytics para LATAM, describe los factores que lo llevaron a dar un paso tan significativo después de casi dos décadas de construcción independiente. “Encontramos un socio estratégico que nos permitió poner en valor nuestra capacidad de hacer en uno de los mercados más exigentes del mundo como es el estadounidense”, señala Moreno. Y agrega: “A eso también hay que sumarle el acceso a proyectos más desafiantes para nuestro equipo, clientes de Fortune 500 y la posibilidad de convertirnos en el hub de talento técnico para toda América”. Para entender el negocio de Lovelytics, hay que entender primero el momento que atraviesa el mercado. La irrupción de la inteligencia artificial generativa transformó las reglas del juego empresarial en tiempo récord, pero esa transformación trae consigo una paradoja: el acceso más democrático a la tecnología no garantiza resultados concretos. “En Lovelytics hace casi 20 años que trabajamos con datos. Sin embargo, fue en 2022 con el surgimiento de ChatGPT cuando la IA dejó de ser un aspiracional y se volvió una demanda concreta”, explica Moreno, quien señala: “La IA abre muchas oportunidades. Sin embargo, el hecho que esté de moda y que el acceso sea más equitativo, no significa que implementarla sea fácil. Mucho menos lo es ver resultados concretos”. Ahí es donde Lovelytics encuentra su razón de ser. La compañía no vende tecnología: vende la capacidad de transformar datos en activos de negocio medibles. “Lo que hacemos en Lovelytics es acompañar a las empresas que realmente tengan la mentalidad de IA a explotar el potencial de sus datos. Nuestro ADN es transformar datos en activos, por eso, en el contexto actual nos volvemos un partner estratégico para que la ola de IA no arrase”, define Moreno. El modelo de trabajo combina tres dimensiones que, según la compañía, son las que marcan la diferencia entre un proyecto de IA exitoso y uno que queda en el cajón: expertise en Databricks —la plataforma de datos e IA en la que la empresa es partner en América—, conocimiento específico por industria, y especialistas en gestión del cambio organizacional. Esta última dimensión es, quizás, la más subestimada. “Siempre decimos que el cambio de paradigma en relación a los datos y la IA es más cultural que tecnológico. La tecnología está ahí, lista para usarse, lo más difícil de este momento es adaptar nuestra forma de hacer a la IA”, reflexiona Moreno. La IA también transformó profundamente la forma en que trabaja la propia Lovelytics. “Hoy usamos a escala asistentes de código que aceleran y mejoran el desarrollo. También hemos construido nuestros propios agentes de IA para tareas concretas del día a día: validar desarrollos, explorar datos, generar documentación, asistir en migraciones o revisar calidad”, detalla Moreno. El resultado es un equipo que dedica menos tiempo a tareas repetitivas y más a diseñar soluciones de alto valor. En Argentina, Lovelytics LATAM trabaja con algunas de las empresas más relevantes del país. YPF, Toyota, Santander, Galicia Seguros, Sura y Pampa Energía forman parte de un portfolio que abarca sectores tan diversos como la energía, el retail, los servicios financieros y la salud. La industria energética merece una mención especial. “Esta es una vertical muy importante en nuestro negocio ya que tenemos especialistas que no solo saben de datos sino que tienen un conocimiento experto de la realidad de esa industria”, señala Moreno. ¿Está maduro el mercado argentino para este tipo de soluciones? Moreno es categórico: “Estamos apenas en el comienzo”. Y describe un fenómeno que está acelerando la demanda de manera inédita: “La particularidad de este momento es que, lo que antes llevaba años, ahora se da todo junto y más rápido: tomar conciencia de que los datos son un activo, procesarlos y almacenarlos, incorporar eso a la cultura organizacional y poner eso al servicio de las personas”. Un dato significativo: la presión por adoptar IA ya no viene de los departamentos de tecnología, sino de los más altos niveles de conducción. “Hoy son los CEOs quienes nos piden no solo implementar IA, sino también ver resultados rápidos y concretos”, afirma Moreno. Esa urgencia directiva es, al mismo tiempo, una oportunidad y un desafío para las empresas que, como Lovelytics, deben gestionar expectativas mientras construyen las bases técnicas y culturales necesarias para que la IA funcione de verdad. Desde la fusión en enero de 2025, Lovelytics LATAM creció un 118% e incorporó 158 profesionales en la región —76 en Argentina y 82 en Colombia— durante el año pasado, lo que representó un incremento del 54% en el equipo latinoamericano. Para 2026, la proyección es de un crecimiento del 42%, con la incorporación de 140 nuevos talentos en la región. De ese total, unos 85 puestos (el 60%) serán en Argentina y alrededor de 55 (el 40% restante) en Colombia. Los perfiles más buscados son ingenieros de datos, arquitectos de soluciones, especialistas en machine learning y consultores en analytics. La propuesta incluye esquema 100% remoto, certificaciones constantes y participación en proyectos de escala global. Scott Love es explícito respecto del rol que juega Argentina en la estrategia global de la compañía: “El rápido crecimiento que vemos en nuestro negocio en Norteamérica está impulsando contrataciones y expansiones significativas tanto en Argentina como en Colombia y no vemos que esto se detenga. La demanda de talento de primer nivel en datos e IA nunca fue tan alta, y estamos comprometidos a seguir atrayendo y desarrollando personas excepcionales en ambos países, porque la calidad del equipo que construimos en LATAM es, sencillamente, de clase mundial”. A principios de 2026, Lovelytics anunció la incorporación al directorio de Robert Herjavec, fundador de The Herjavec Group y uno de los inversores más reconocidos del ecosistema tecnológico global, conocido por el público masivo por su participación en el programa Shark Tank. Su llegada apunta a escalar el modelo de go-to-market y acelerar el crecimiento en inteligencia artificial empresarial a nivel global, con América Latina como uno de los epicentros de esa expansión. La visión de ambos líderes es coincidente: la integración no fue una adquisición en el sentido tradicional del término, sino la construcción de una organización única con capacidades distribuidas en ambos continentes. “A nivel de empresa, ya operamos como una sola organización, con miembros del equipo en EE.UU. y en LATAM trabajando en las mismas metas y atendiendo a los clientes como un solo equipo”, describe Love. En un mundo donde la inteligencia artificial prometió cambiar todo y en muchos casos aún no terminó de mostrar cómo, Lovelytics apuesta por una propuesta concreta: acompañar a las empresas no en la experimentación, sino en la implementación real. “Estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a pasar de la experimentación a una IA real”, resume Love, quien concluye: “Soluciones de IA que funcionen en producción, que entreguen un valor comercial y un impacto medible”.