El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles la ampliación del programa Exporta Simple, una iniciativa que permite a emprendedores y pequeñas empresas exportar productos de manera digital y con menos carga burocrática. La principal novedad es que se eliminan tanto el límite de u$s 15.000 por operación como el tope anual de u$s 600.000 por exportador. De esta manera, el sistema permitirá gestionar exportaciones “100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de operadores especializados”. Tras esta flexibilización, los couriers confían en que se amplíe la base exportadora argentina y se acelere el crecimiento de las pymes que vendan al exterior. “Esta medida no solo agiliza la operatoria, sino que reduce barreras que históricamente dificultaban dar el salto al comercio internacional”, explicó Alejandro Jasiukiewicz, Country Manager de DHL Express Argentina. En DHL aseguran que cada vez que se simplifican procesos vinculados al comercio exterior se observa un crecimiento de los envíos internacionales, especialmente entre emprendedores, e-commerce y empresas de productos con valor agregado. “Más que un salto puntual, esperamos una tendencia sostenida”, sostuvo Jasiukiewicz. En Andreani también proyectan un fuerte crecimiento del canal y aseguraron que el impacto será directo: “Se amplía significativamente el mercado potencial, porque más pymes pueden exportar y, sobre todo, escalar dentro del mismo sistema”. También anticiparon que en el mediano plazo, “podría duplicarse el volumen del canal”. Voceros de la empresa agregaron que los sectores que más podrían beneficiarse son e-commerce, productos de consumo, alimentos procesados, manufacturas livianas, cuero y tecnología. Mail Boxes Etc -la red internacional de envíos nacionales e internacionales que desembarcó en el país a principios de marzo- también ve un impacto positivo, aunque aclara que el mayor cambio se dará en operaciones de mayor volumen y valor. “La incidencia principal será sobre exportaciones superiores a u$s 3000 y 50 kilos por bulto, que ahora podrán operar sin los límites de precio anteriores”, señaló Santino Rebuffo, Country Manager de MBE en Argentina. En este sentido, la empresa destacó que el mayor impacto no se verá necesariamente en el volumen, sino en el perfil de compañías y productos que podrán exportar bajo esquemas simplificados. “La flexibilización amplía el universo de empresas que pueden acceder al comercio exterior, especialmente en segmentos de mayor valor agregado”, señalaron. Las tres compañías coincidieron en que la medida también podría impulsar las exportaciones desde el interior del país. En Mail Boxes Etc. explicaron que los servicios puerta a puerta de los operadores logísticos mantienen costos similares independientemente del origen del envío, lo que abre oportunidades para economías regionales y pymes alejadas de Buenos Aires. Sin embargo, advirtieron que todavía persisten desafíos estructurales para exportar. DHL señaló la necesidad de contar con reglas claras, costos previsibles y menor volatilidad macroeconómica. Andreani, en tanto, apuntó a los elevados costos logísticos, las barreras técnicas y sanitarias en mercados de destino, y las dificultades de financiamiento y escala productiva de muchas pymes. En Mail Boxes Etc. agregaron otro problema: los tiempos de traslado desde el interior hacia Ezeiza, ya que muchas operaciones deben recorrer cientos de kilómetros antes de salir del país. “En algunos casos, el tránsito interno puede demorar más que el internacional”, advirtieron. Pese a eso, las empresas coinciden en que la flexibilización marca un cambio importante para el comercio exterior argentino, aunque también subrayan la necesidad de acelerar la difusión y capacitación. “Muchas empresas desconocen que estas herramientas existen o no saben cómo utilizarlas”, advirtió Rebuffo. Por eso, aseguran que el rol de los operadores logísticos pasa a ser cada vez más estratégico para facilitar procesos aduaneros y operativos.