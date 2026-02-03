El Gobierno de Mendoza avanza con una ambiciosa obra vial de una autopista que impactará en una de las zonas más visitadas de la provincia y en la experiencia de miles de turistas que llegan cada año. Se trata de un plan integral de infraestructura que apunta a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conectividad en corredores estratégicos del Gran Mendoza.

La obra contempla una inversión histórica de más de $ 217.012 millones, financiada con recursos propios a través del Fondo del Resarcimiento , y se ejecutará mediante distintos procesos licitatorios que ya comenzaron en los primeros días de 2026, con una fuerte participación de empresas nacionales y regionales.

¿Cuál es la ruta que transformará el Gobierno de Mendoza?

La obra se desarrolla sobre dos de los accesos más importantes del Gran Mendoza corredores clave tanto para la circulación urbana como para el turismo y la logística productiva:

el Acceso Este (ex Ruta Nacional 7),

el Acceso Sur (Ruta Nacional 40),

Ambas rutas conectan la capital mendocina con zonas vitivinícolas, bodegas, circuitos turísticos y rutas nacionales, por lo que su modernización no solo beneficia a los habitantes locales, sino también a quienes visitan la provincia por ocio, gastronomía y enoturismo.

En el Acceso Este , las intervenciones abarcan tramos estratégicos en Maipú y Guaymallén, sumando más de 30 kilómetros de obras entre reconstrucciones profundas y ampliaciones, con un fuerte impacto en una de las entradas más transitadas a la ciudad.

¿Cómo será la obra y qué trabajos incluye el proyecto?

En el tramo del Acceso Este en Maipú , el Gobierno provincial recibió once ofertas para la reconstrucción de 18,8 kilómetros, con trabajos sobre 17 rotondas e intersecciones, nueva carpeta asfáltica, señalización, sistemas de contención y banquinas, con un plazo de ejecución de 12 meses.

En Guaymallén, la obra será aún más profunda: se intervendrán 11,6 kilómetros con ampliación a tercera trocha, construcción de tres puentes nuevos, ampliación de otros dos, alteo de traza en sectores críticos y mejoras integrales en drenajes, iluminación y señalética, además de un parque lineal con ciclovías y espacios peatonales.

Por su parte, el Acceso Sur (Ruta 40) será transformado en casi 16 kilómetros, desde calle Paso hasta la Variante Palmira-Agrelo, con una inversión de $88.912 millones, dividida en dos tramos que incluyen nuevas trochas, puentes elevados, reencarpetado integral y mejoras de accesos en un corredor que soporta más de 70.000 vehículos diarios.

La modernización de estos corredores mejorará de forma directa la experiencia turística, ya que mejorará todos estos problemas y obtener estas ventajas:

reducir tiempos de viaje ,

aumentar la seguridad vial,

facilitar el acceso a bodegas, rutas del vino y destinos naturales, especialmente sobre la Ruta 40.

Además, la incorporación de infraestructura urbana complementaria, como ciclovías, espacios peatonales y colectoras ordenadas, hará más fluida la circulación y reducirá congestionamientos, un factor clave durante la temporada alta y los fines de semana largos.

El plan se completa con la ejecución de colectoras urbanas a cargo de los municipios, lo que permitirá separar el tránsito local del de larga distancia, optimizar accesos barriales y consolidar una red vial más eficiente, segura y pensada para el desarrollo turístico del Gran Mendoza.