La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó el “Régimen de Transparencia Fiscal” con el objetivo de que los consumidores puedan conocer qué impuestos inciden sobre el precio final de los productos y servicios. La iniciativa, aprobada en junio de 2024 en medio del debate de la Ley Bases y que se encuentra en vigencia desde enero de 2025, forma parte de lo que en el Gobierno llaman “la batalla cultural” contra la carga fiscal que pesa sobre los contribuyentes. Aun así, pese a que el trasfondo de la cuestión radica en incentivar a las provincias y los municipios a mostrar cuáles son los tributos “ocultos”, el régimen solo incluyó los impuestos nacionales: IVA y otros gravámenes directos que inciden en los precios (impuestos internos de bebidas alcohólicas y tabaco, y el impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono). “Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final”, precisa la normativa. El Ejecutivo, además, invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a “dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales” en los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios. Entre Ríos, Chubut y CABA son las únicas jurisdicciones que reglamentaron y ajustaron sus respectivos esquemas de implementación. Por su parte, Mendoza y Santa Fe ya se adhirieron, mientras que Salta está en vías de hacerlo (le dio media sanción al proyecto local) y Córdoba anticipó su intención en una propuesta enviada a la Legislatura. Solo unos pocos dieron el paso. En ese sentido, Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, una ONG dedicada a la concientización fiscal, consideró necesario profundizar la transparencia fiscal y fortalecer la conciencia tributaria ciudadana. “Lo que no se dice, pero es un secreto a voces, es que (los gobernadores) saben que el día que se muestren los impuestos, la ciudadanía va a tomar conciencia y, en consecuencia, no van a poder subirlos. Y no solo no los van a poder subir, sino que los van a tener que empezar a bajar. Esto no es una elucubración teórica: es lo que pasó en Brasil al día siguiente de que se puso en vigencia este régimen. Cuando se mostraron todos los impuestos en toda la cadena —más del 40%, más del 45%— la gente explotó, y fue imposible que los políticos siguieran subiéndolos”, explicó en diálogo con El Cronista. Olivero Vila aseguró que desde Lógica trabajan arduamente como impulsores de este régimen. “Con todos los que reglamentaron y con todos los que se adhirieron hemos tenido cierta ida y vuelta. Por supuesto, al final ellos son quienes toman las decisiones: a veces incorporan cosas que nosotros no habíamos sugerido, o dejan afuera cosas que sí habíamos recomendado”, señaló. Recientemente, la ONG organizó un evento en el MALBA en el que reunió a empresarios, gobernadores —entre ellos Rogelio Frigerio—, funcionarios nacionales y referentes institucionales. Allí, manifestaron en conjunto la necesidad de involucrarse frente a la problemática fiscal argentina. CABA y Chubut ya reglamentaron sus respectivos esquemas de implementación. Lo mismo ocurrió en Entre Ríos. Sin embargo, en los primeros dos casos la normativa contempla la visibilización del impuesto sobre los Ingresos Brutos, mientras que Entre Ríos incorporó, además, la posibilidad de incluir tasas municipales, primero en forma voluntaria y luego en forma obligatoria. Oficialmente, Entre Ríos será la primera jurisdicción en mostrar Ingresos Brutos en los tickets. Lo hará desde el 5 de julio, mientras que en CABA y Chubut comenzará a regir a partir del 1° de septiembre. En el caso de la provincia entrerriana, el gobernador Frigerio presentó, en el evento organizado por Lógica, el primer ticket del país que visibiliza la incidencia de Ingresos Brutos. Desde Lógica celebran los pasos que dieron las jurisdicciones que ya reglamentaron el régimen (Entre Ríos, Chubut y CABA), así como quienes ya se adhirieron o están a punto de hacerlo (Mendoza, Santa Fe y Salta). “Los otros gobernadores guardan un inaceptable silencio. Es una lamentable asimetría con la implementación nacional donde, en menos de seis meses, la ley fue reglamentada y los impuestos nacionales se empezaron a ver en tickets de todo el país, sin mayores inconvenientes”, afirmó la entidad. La ONG afirmó que los mandatarios provinciales “le dan la espalda al 94% de ciudadanos, según Poliarquía, que quieren saber cuánto del precio final corresponde a impuestos” y también a la Constitución Nacional, que obliga a dar al consumidor “información adecuada y veraz”.