Una empresa estatal china fue adjudicada para modernizar un tramo clave de la Ruta 5 en Chile, una obra de infraestructura que apunta a mejorar la conectividad, reducir costos logísticos y fortalecer el comercio local. El proyecto se inscribe en una estrategia más amplia de China para afianzar vínculos económicos en América del Sur.

¿Qué país de América del Sur recibe la inversión china?

La inversión se concretará en Chile, donde el Estado licitó la concesión del tramo de la Ruta 5 que conecta Chillán con Talca, una sección estratégica de la Carretera Panamericana.

La obra fue adjudicada a la empresa estatal China Railway Construction Corporation (CRCC), una de las mayores constructoras del mundo, que estará a cargo de la operación, mejora y mantenimiento del corredor vial.

¿Por qué esta ruta es clave para el comercio local?

La Ruta 5 es la principal arteria vial de Chile y atraviesa el país de norte a sur. El tramo Chillán–Talca resulta especialmente relevante porque conecta zonas agrícolas, industriales y logísticas del centro-sur, y concentra una parte fundamental del transporte de mercancías hacia puertos y mercados internos.

Mejorar este corredor permite optimizar los tiempos de traslado, reducir accidentes y aumentar la eficiencia del comercio, tanto a nivel local como regional.

¿En qué consiste el proyecto de inversión?

La concesión contempla una modernización integral de la ruta, que incluye:

Ampliación de carriles

Mejora de la seguridad vial

Modernización de los sistemas de peaje

Mantenimiento estructural continuo

Obras complementarias para reducir congestión y siniestros

El objetivo es adaptar la ruta a un tránsito más intenso y eficiente, acorde a una economía orientada a la exportación y la integración comercial.

¿Por qué esta alianza es estratégica para China?

Para China, el proyecto representa más que una inversión rentable. Se trata de una oportunidad para consolidar su presencia en un país con estabilidad institucional, reglas claras y acceso directo al océano Pacífico, una vía clave para el comercio con Asia.

Además, funciona como una vitrina tecnológica y como un paso más en su estrategia de participación en grandes obras de infraestructura en América Latina.

¿Qué beneficios obtiene Chile con este acuerdo?

Desde la perspectiva chilena, el acuerdo refuerza el modelo de asociación público-privada y la atracción de capital extranjero sin alterar el marco regulatorio vigente. La mejora de la Ruta 5 impacta directamente en la competitividad del comercio, el desarrollo regional y la seguridad vial.