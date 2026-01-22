El Gobierno nacional implementará un plan ambicioso de intervención sobre la Ruta Nacional 40 en Río Negro, tras la autorización y orden del Juzgado Federal de Bariloche para la ejecución urgente de trabajos que busquen revertir el deterioro del corredor andino.

La resolución, firmada por el juez Gustavo Villanueva , se produjo después de múltiples solicitudes de la provincia de Río Negro y otros organismos que alertaban sobre el creciente riesgo del tránsito. Este reclamo, que durante años no recibió respuesta, se convierte ahora en una oportunidad para llevar a cabo una intervención significativa que reposicione a la Ruta 40 como eje central del movimiento productivo y turístico patagónico .

¿Por qué se decidió realizar esta obra?

En un comunicado reciente, el gobierno rionegrino enfatizó que la traza es esencial para la conectividad andina y el desarrollo de las economías regionales, destacando que su deterioro “pone en riesgo la vida e integridad de quienes la transitan diariamente”. Con el aval judicial, estas advertencias se concretan en un plan de obra específico, financiado con el presupuesto vigente de Vialidad Nacional .

La decisión representa el inicio de una obra estratégica destinada a garantizar la seguridad vial, el desarrollo económico y la conectividad en una de las rutas más emblemáticas del país.

La obra se hará en una de las rutas más extensas del país, la 40.

Reparaciones urgentes: la fase inicial del proyecto

El fallo ordena a Vialidad Nacional ejecutar sin demoras un paquete de trabajos urgentes que se considerarán el puntapié inicial de la intervención integral. Entre las reparaciones principales figuran la corrección de pozos, grietas, deformaciones y ahuecamientos que afectan la calzada en múltiples sectores.

Además, deberá colocarse señalización vertical, tanto diurna como nocturna, en curvas, badenes, sectores con riesgo de derrumbe y otros puntos críticos. Todas estas tareas forman parte de una etapa que el Gobierno considera prioritaria para estabilizar el tránsito mientras se prepara la obra de mayor alcance.

También se dispuso resolver de inmediato los descalces de banquinas, un problema recurrente que agrava la peligrosidad del tránsito en zonas de curvas y pendientes pronunciadas . A esto se suma la reposición completa de la señalización horizontal en los puntos intervenidos, indispensable para garantizar visibilidad y ordenamiento vehicular.

Relevamiento y soluciones técnicas para rutas seguras

En el transcurso de los primeros 90 días, Vialidad estará obligada a presentar un relevamiento exhaustivo de cada tramo comprometido, acompañado de un cronograma detallado de ejecución. Este mapeo permitirá definir las soluciones técnicas más adecuadas y consolidará el diseño final de la intervención integral sobre la ruta .

Asimismo, Vialidad deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga, herramienta clave para preservar la vida útil de la ruta y evitar daños derivados del exceso de peso en vehículos pesados. Toda esta información será la base para el plan de mantenimiento que deberá presentarse una vez cumplidos los primeros 120 días .

En ese mismo plazo, se deberá elaborar un informe técnico que determine si existe riesgo de arrastre de material rocoso en las zonas montañosas . Si se confirmara la peligrosidad, el organismo tendrá que proponer medidas correctivas y establecer plazos de aplicación para evitar deslizamientos futuros.

Ese plan integral de conservación incluirá acciones preventivas, rutinas de mantenimiento periódico y mecanismos de monitoreo permanente, con el objetivo de sostener a largo plazo la seguridad de un corredor vital para la Patagonia.

La obra busca mejorar la seguridad y optimizar el tránsito.

La Justicia reafirma el rol de Río Negro en seguridad vial y moderniza la Ruta 40

La sentencia reafirma el rol activo de la provincia de Río Negro en la defensa de la seguridad vial y reconoce la falta de respuestas de años anteriores. Con esta decisión, la Justicia habilita formalmente una nueva etapa de gestión conjunta entre Nación y provincia para transformar la Ruta 40 en un corredor seguro y moderno.

El Gobierno considera que la obra no solo resolverá problemas acumulados, sino que representará un relanzamiento estructural de la conectividad andina . Con la planificación en marcha y las reparaciones urgentes ya ordenadas, comienza una etapa de inversión y renovación que impactará en miles de vecinos, turistas y trabajadores que dependen a diario de esta vía fundamental.

Monitoreo en Ruta 40: Seguridad vial y concientización para todos

El plan incluye la creación de nuevos espacios de descanso y servicios en la Ruta 40, mejorando la experiencia de los viajeros y fomentando el turismo en la región andina.Se prevé la implementación de tecnología avanzada para monitorear el estado de la ruta, garantizando una respuesta rápida ante emergencias y optimizando la seguridad vial.