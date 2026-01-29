Reabrieron parcialmente una de las rutas turísticas más emblemáticas de Córdoba, tras haber permanecido cerrada debido a riesgos de derrumbes. Desde esta semana, se ha reanudado el tránsito en un tramo de esta vía provincial tras la finalización de las obras de emergencia.

La reapertura de este camino situado en el oeste cordobés fue liderada por el gobernador Martín Llaryora, quien formalizó la habilitación parcial entre los túneles 1 y 3. Esta decisión tiene como objetivo reactivar el turismo en el Valle de Traslasierra y asegurar las condiciones de seguridad de circulación para los visitantes.

¿Qué camino cordobés completó su proyecto?

El Camino de los Túneles en Córdoba es reconocido por su valor paisajístico y patrimonial. Esta ruta cuenta con cinco túneles históricos, construidos en la década de 1930 entre cerros y se consolidó como un atractivo clave tras su asfaltado en la década pasada. Este avance multiplicó la llegada de turistas a una zona tradicionalmente aislada.

El crecimiento turístico de esta zona de la Ruta Provincial 28 se vio interrumpido en octubre de 2024, cuando un incendio de gran magnitud afectó los bosques nativos y debilitó los suelos de las laderas. Las lluvias posteriores agravaron la situación y generaron riesgo de derrumbes, lo que obligó al cierre total del camino.

Esta obra se frenó por riesgo de derrumbe.

¿Cuáles son los avances en la intervención de obras en Argentina?

Durante el acto oficial, el gobernador subrayó la importancia de la intervención. “Es una de las obras más significativas en su categoría en Argentina. No solo la restauramos, sino que en numerosos sectores implementamos refuerzos completamente nuevos”, declaró el mandatario provincial.

Los trabajos incluyeron los siguientes avances:

estabilización de laderas,

enmallado reforzado mediante cables de acero y anclajes especiales,

instalación de barreras dinámicas de protección y defensas metálicas,

nuevas estructuras de hormigón para evitar desmoronamientos.

Además, se colocaron geotextiles, drenes y mallas metálicas, junto con la incorporación de nuevas técnicas de protección de superficies inclinadas, como la hidrosiembra, que permiten disminuir la erosión y mejorar la estabilidad del terreno a largo plazo.

Esta obra mejorará el tránsito en esta famosa ruta cordobesa.

Mejoras en conectividad y turismo en Córdoba

Las obras fueron ejecutadas por la Dirección de Vialidad de la provincia de Córdoba e implicaron una inversión total de 9057 millones de pesos, según los reportes oficiales.

Las autoridades indicaron que la habilitación es parcial y que en los próximos meses se completarán los trabajos hasta la rotonda ubicada tras el túnel 5. Mientras tanto, los turistas ya pueden volver a recorrer el Camino de los Túneles, aunque no toda la extensión del camino.

Además de las tareas de seguridad vial, se construyó un nuevo mirador turístico, un retorno vehicular en el túnel 3 y se pavimentó el acceso a la Escuela Ipem 348 de Las Palmas con el fin de mejorar la conectividad local.

Reapertura del Camino de los Túneles impulsa turismo y economía

Las autoridades de Córdoba confirmaron que la reapertura parcial del Camino de los Túneles no solo permitirá el regreso de turistas, sino que también facilitará el acceso a las comunidades locales. Se espera que la reactivación del turismo en el Valle de Traslasierra impulse la economía regional, beneficiando a los comercios y servicios de la zona.

Además, se anunció que las obras de mejora continuarán en los próximos meses, con el objetivo de completar la habilitación total del camino. Los trabajos adicionales incluirán la instalación de señalización y la mejora de la iluminación en tramos críticos, garantizando así una experiencia más segura y placentera para los visitantes.