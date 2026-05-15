El dólar oficial hoy viernes 15 de mayo cotiza a $ 1365 para la compra y $ 1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa, sin embargo, viene de cerrar abril con una variación mínima (subió solo $ 10 respecto de marzo) y, en lo que va del año, se ubica $ 60 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1362,30 para la compra y $ 1412,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1729,14. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante mayo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 3,4% correspondiente al dato del IPC de marzo 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1839,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy viernes 15 de mayo cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1420 para la venta. Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 110 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es nula. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este jueves la entidad adquirió u$s 140 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 8241 millones en 75 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.194 millones. El dólar oficial hoy viernes 15 de mayo cotiza a $ 1415 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco El mercado argentino suma una nueva camada de Cedears y la novedad no pasa solamente por la cantidad. El verdadero dato es el tipo de compañías que empiezan a aparecer en la plaza local: uranio, tierras raras, infraestructura para inteligencia artificial, ciberseguridad, energía renovable y real estate defensivo. En otras palabras, sectores que hoy concentran buena parte de la narrativa global de Wall Street. Leé la nota completa en este enlace.