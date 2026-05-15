Este viernes, 15 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0001 (Agua). Soñar con agua suele reflejar tu estado emocional: claridad y calma si es limpia, confusión si es turbia. El contexto define el matiz: ríos hablan de cambios, el mar calmo de posibilidades, e inundaciones de sentirse sobrepasado. El Juego Responsable fomenta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar. Además, se aconseja no utilizar efectivo destinado a necesidades básicas ni recurrir a deudas para apostar. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.