Repavimentarán una de las rutas más utilizadas por los argentinos y eliminarán todos los baches Fuente: Neuequén

La repavimentación de la Ruta Provincial Número 26 de Neuquén avanza en un tramo estratégico que conecta Caviahue con el empalme de la Ruta Provincial Número 27 y que se posiciona como una obra clave para mejorar la circulación hacia uno de los destinos turísticos más elegidos del sur argentino.

El proyecto forma parte de un plan vial que busca potenciar la conectividad regional en toda la provincia y mejorar el estado actual de las rutas que presentan un gran porcentaje de circulación diaria.

Un tramo clave para la conectividad turística

La obra está supervisada por el Ministerio de Infraestructura a través de la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén y se ejecuta sobre una traza de 5,3 kilómetros a cargo de la UTE Autovía-Arco.

Repavimentarán una de las rutas más utilizadas por los argentinos y eliminarán todos los baches Fuente: Neuequén

Las obras se retomaron hace poco más de cuatro meses y cuenta con un plazo de doce meses, aunque el cronograma excluye la veda climática debido a las condiciones extremas propias de la cordillera.

Asimismo, el gobierno provincial ya adelantó que se prevé una segunda etapa destinada a llevar pavimento hasta la villa de Copahue, lo que garantizará el acceso permanente al reconocido centro termal.

En tanto, la transpirabilidad es uno de los objetivos centrales, ya que las heladas y las nevadas suelen interrumpir el flujo vehicular durante los meses más fríos.

Por su parte, y debido a la ubicación en zona cordillerana, el proyecto incluye un diseño de ingeniería adaptado a las exigencias del terreno.

Cómo son las obras en la RP Nro. 26

El tramo contará con una base granular anticongelante de 24 centímetros que evitará congelamientos y prolongará la durabilidad del pavimento.

Además, se incluirá una membrana de polietileno bajo la losa para reforzar la estructura y se ejecutará una calzada de hormigón de 20 centímetros.

También se incorporarán microfibras al hormigón, una tecnología innovadora para la región que previene fisuras y aumenta la resistencia del camino.

Repavimentarán una de las rutas más utilizadas por los argentinos y eliminarán todos los baches Fuente: Archivo

La intervención no se limita al pavimento, ya que contempla obras complementarias que transformarán por completo el entorno vial con rotondas, cordones, cunetas, barandas metálicas, señalización y alcantarillas.

En lo que respecta al aspecto tecnológico, se proyecta la instalación del tendido de fibra óptica para mejorar la conectividad digital de la zona, lo que potenciará la oferta turística y facilitará los servicios locales.

De tal modo, el plan provincial prevé la pavimentación de 264 kilómetros adicionales durante el año, que junto a los 400 ya ejecutados elevarán a 664 los kilómetros finalizados, licitados o en ejecución.