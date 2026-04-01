El Gobierno de Río Negro avanza con un importante plan de repavimentación sobre las Rutas Provinciales 6 y 8, consideradas corredores estratégicos para la conectividad del territorio. Las obras se financian con fondos provinciales y forman parte de un proyecto integral que busca mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación en una zona de alto tránsito. Los trabajos sobre la traza incluyen la colocación de nueva carpeta asfáltica, señalización y mejoras complementarias en distintos sectores del trazado. Según las autoridades, el avance ya se encuentra en una etapa sostenida y con impacto directo en la conectividad regional. Actualmente, las tareas se concentran en el Tramo 1 de la Ruta Provincial 6, que conecta las localidades de El Cuy y Paso Córdoba. Allí se ejecuta la colocación de la nueva carpeta asfáltica, uno de los puntos centrales del proyecto vial. La obra está a cargo de la empresa contratista Sapag S.A. y registra un avance cercano al 17%, de acuerdo con el último informe técnico. Además, el objetivo es renovar completamente la calzada y mejorar las condiciones de transitabilidad en dos rutas claves para el sector productivo de Río Negro y del país. El plan integral abarca un total de 180 kilómetros de intervención sobre las Rutas Provinciales 6 y 8. La obra no solo contempla repavimentación, sino también una serie de mejoras estructurales y de seguridad vial. Entre las principales tareas previstas se destacan: Asimismo, el proyecto también incluye trabajos específicos en el área urbana de El Cuy, en donde se avanzó con la construcción de calles colectoras y dársenas de giro, con el objetivo de ordenar el tránsito y mejorar la seguridad. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires avanza con una obra clave sobre la Ruta Provincial 41, donde se ejecuta su transformación en autovía. La intervención se desarrolla sobre un tramo estratégico de 25,7 kilómetros entre las rutas nacionales N°7 y N°8, donde actualmente se concentra la mayor parte de las tareas. Además, la obra consiste en la duplicación de la calzada, lo que permitirá convertir el tramo en una autovía con dos carriles por sentido de circulación. Además, se prevé la construcción de distribuidores y accesos en la conexión con la Ruta Nacional N°8, donde la nueva traza se integrará con las colectoras urbanas.