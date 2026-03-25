Después de décadas de pedidos, anuncios que no avanzaban y proyectos que quedaban en pausa, finalmente comenzó una de las obras viales más reclamadas en Paraná. En los últimos días, la empresa Norvial Argentina Sociedad Anónima inició los trabajos para pavimentar el acceso a Puerto Curtiembre, una intervención que busca mejorar la conectividad y potenciar la producción en esta zona de Entre Ríos. El proyecto contempla la pavimentación de un tramo de 18,5 kilómetros que une la Ruta Provincial N° 8, a la altura de Cerrito, con el casco urbano de la localidad. Las primeras tareas ya se hicieron visibles en el terreno con el despliegue de maquinaria, movimientos de suelo y trabajos de ensanchamiento y limpieza del camino. Para los vecinos y productores del lugar, el inicio de la obra representa un cambio largamente esperado. Mariana Sánchez, presidenta de la Comuna de Puerto Curtiembre, calificó el comienzo de los trabajos como un paso clave que deja atrás años de dudas y desconfianza. Según explicó, la concreción del proyecto responde al compromiso asumido por el gobernador Rogelio Frigerio tras interiorizarse en los problemas de conectividad que afectan al sector productivo. Uno de los problemas más urgentes que busca resolver la obra tiene que ver con el acceso a la educación en zonas rurales. De acuerdo con Sánchez, durante el último año los estudiantes llegaron a perder cerca de 100 días de clases porque los caminos de tierra quedaban inutilizables cada vez que llovía. La falta de infraestructura también complicaba el traslado ante emergencias médicas y limitaba la circulación diaria de los vecinos. Con el nuevo pavimento, se espera que el tránsito pueda mantenerse durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas. El plan de obras tiene un plazo estimado de ejecución de poco más de dos años y, según autoridades locales, permitirá proyectar nuevas iniciativas de desarrollo urbano y productivo en la región. Puerto Curtiembre se encuentra en una zona con fuerte actividad agropecuaria. Allí conviven distintos sectores productivos, entre ellos la ganadería, la lechería, la agricultura, la apicultura e incluso emprendimientos vitivinícolas. Hasta ahora, las lluvias solían paralizar la salida de la producción, generando pérdidas económicas para los productores locales. Con el nuevo acceso pavimentado, se espera mejorar la logística y facilitar el transporte hacia los centros de comercialización. Desde el sector productivo ven la obra como una oportunidad para impulsar nuevas inversiones, especialmente en actividades vinculadas a la producción avícola y agrícola. El avance de la infraestructura también abre expectativas de crecimiento para Puerto Curtiembre en distintos frentes: Turismo: la mejora en los accesos podría atraer a más visitantes interesados en el descanso y las actividades vinculadas al río, lo que impulsaría nuevos alojamientos y servicios. Aumento de la población: actualmente la zona reúne cerca de 1.000 habitantes entre residentes permanentes y personas que pasan allí los fines de semana, pero se espera que algunas familias que emigraron regresen si se amplían las oportunidades laborales. Desarrollo institucional: el crecimiento económico y la aparición de nuevas pymes podrían impulsar en el futuro la transformación de la comuna en municipio.