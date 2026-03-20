El Gobierno de Córdoba avanza en la ejecución de la nueva Circunvalación Sur-Este, un proyecto de infraestructura vial de gran envergadura diseñado para cerrar el anillo de movilidad entre dos importantes localidades. La obra consiste en la construcción de una autopista nueva que permitirá el desvío del tránsito pesado para evitar que los camiones de gran porte atraviesen las zonas residenciales y el centro de ambas ciudades. El proyecto técnico no solo incluye la pavimentación de la calzada principal, sino también la construcción de dos puentes clave. El primero tendrá 150 metros de largo que cruza el río Ctalamochita y un paso a distinto nivel (viaducto) sobre la Ruta Provincial 2. La nueva traza se extiende a lo largo de 7,1 kilómetros en el sector sur y este de Villa María y Villa Nueva. El recorrido inicia de forma estratégica en la intersección con la Ruta Provincial 4, rodea las dos localidades por el sur, cruza el río y finaliza en el enlace con la Ruta Nacional 9. Así, permite conectar los principales corredores productivos que atraviesan el centro de Córdoba. Estas estructuras son fundamentales para garantizar que el flujo vehicular sea continuo, rápido y, sobre todo, sin interrupciones por cruces ferroviarios o semáforos urbanos. La ventaja más importante que destacó el Gobierno cordobés es el alivio del tráfico urbano y la mejora drástica en la seguridad vial. Al diferenciar el tránsito de carga del movimiento particular, se reducen los riesgos de accidentes en las avenidas locales y se disminuye la contaminación sonora y el deterioro de las calles internas. Además, la obra fortalece la competitividad del sector productivo y logístico regional. Este punto se da ya que se logrará conectar directamente las rutas provinciales con la autopista y la ruta nacional. Así, se agiliza el transporte de granos y manufacturas industriales hacia los puertos. Estos avancen posicionan a Villa María como un nodo estratégico de transferencia de carga, lo que permitiría atraer nuevas inversiones para los parques industriales de la zona. Esta construcción multimillonaria fue financiada por la provincia de Córdoba. Solo para las obras complementarias y los tramos de colectores en la zona de la Autopista 9, se estima un presupuesto adicional de 13.000 millones de pesos, que se suman a la inversión principal de la traza de circunvalación, consolidando uno de los planes viales más ambiciosos del departamento General San Martín. El proyecto se encuentra en su fase de definición absoluta. Según los últimos reportes oficiales de la Dirección Provincial de Vialidad, la obra registra un avance del 95%. Los equipos de trabajo están concentrados actualmente en los detalles de señalización, iluminación LED y terminaciones de los accesos a los puentes. Se prevé que la inauguración total y habilitación al tránsito se concrete durante este primer semestre de 2026.