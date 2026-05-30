Despega el avión que transforma la fórmula de Boeing: no tiene precedentes y cambia los vuelos para siempre

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Outbound Aerospace, una startup con sede en Seattle, tiene como objetivo transformar la aviación comercial a través de su innovador proyecto de avión “blended wing” (ala fusionada o integrada), el cual promete modificar de manera radical la manera en que realizamos vuelos.

A comienzos del año pasado, la empresa alcanzó un hito significativo al llevar a cabo el primer vuelo remoto de un prototipo a escala reducida denominado STeVe, que representa una versión 1/8 del modelo final proyectado.

Esta aeronave, con una envergadura de 6,7 metros y un peso de 136 kilogramos, constituye un avance crucial para validar las tecnologías y los procesos de fabricación que permitirán el desarrollo de su futuro avión comercial, denominado Olympic, con capacidad para entre 200 y 250 pasajeros y una envergadura de 52 metros, similar a la del Boeing 757.

Despega el avión que rompe la fórmula de Boeing: no tiene precedentes y cambia los vuelos para siempre (foto: archivo).

Despedida de Boeing: lo nuevo que presenta el avión Olympic

La aeronave también incorpora un sistema eléctrico “power-by-wire” que elimina sistemas hidráulicos y de aire de sangría tradicionales. Esta innovación acarrea menores requerimientos de mantenimiento y simplifica las operaciones técnicas.

Este proyecto se diferencia radicalmente de los diseños convencionales de Boeing y Airbus, que mantienen el fuselaje y las alas como estructuras separadas.

El blended wing combina el fuselaje y las alas en una sola estructura integrada , generando una aerodinámica superior. Esto presenta ventajas significativas, como una reducción potencial del 50% en el consumo de combustible, menos emisiones contaminantes, un vuelo más silencioso y cabinas más espaciosas.

El futuro de la aviación: Olympic y su impacto en los vuelos comerciales de la década de 2030

Outbound Aerospace espera que el Olympic esté listo para vuelos comerciales en la década de 2030.

Actualmente están en fase de desarrollo y pruebas de prototipos electromecánicos y turbopropulsores, que anteceden al diseño final. La empresa recaudó fondos iniciales y atraído la confianza de inversores, pero aún no hay confirmaciones públicas oficiales de compra o apoyo por parte de aerolíneas establecidas.

El concepto blended wing de Outbond supone una ruptura con más de 100 años de evolución del diseño aeronáutico clásico, recuperando ideas exploradas desde la década de 1920, ahora potenciadas por la nanotecnología, nuevos materiales y la digitalización total de sistemas.

De esa manera, el proyecto de Outbound Aerospace marca el inicio de una nueva era en aviación, donde la eficiencia, el menor impacto ambiental y la innovación estructural redefinen el viaje aéreo. Si los plazos y desarrollos se mantienen, podríamos estar presenciando la llegada del avión comercial que cambiará para siempre el transporte aéreo en la próxima década.

Lanza el avión que transforma la fórmula de Boeing: no tiene precedentes y cambia los vuelos para siempre (foto: archivo)

No obstante, la industria aeronáutica mundial está atenta, dada la promesa de eficiencia y sostenibilidad que podría transformar los vuelos de medio y largo alcance, áreas donde Boeing mantiene su producción tradicional sin planes inmediatos para un nuevo diseño disruptivo.