Los problemas de José María con los requisitos actuales exigidos para acceder a las obras.

España enfrenta un déficit de mano de obra cualificada de aproximadamente 700.000 albañiles, lo que pone en riesgo proyectos esenciales e incrementa el costo de la vivienda. Las empresas del sector de la construcción enfrentan dificultades para encontrar trabajadores, los plazos de obra se están prolongando y los precios aumentan.

No obstante, en este contexto, surgen casos como el de José María. Este albañil de 64 años, quien ha estado trabajando desde los 14, se postuló a una oferta publicada por un Ayuntamiento y obtuvo una respuesta que permanecerá en su memoria: estaban en búsqueda de una persona que dominara el inglés.

“Me presenté a una oferta de trabajo en una obra publicada por un Ayuntamiento y, unas semanas después, me comunicaron que estaban buscando a alguien que hablara inglés”, relata José María en declaraciones a El Español. Su respuesta expresa una crítica humorística a las ambigüedades del sector: “No sabía que tenía que hablar inglés con los ladrillos”.

José, albañil de 64 años: “Dicen que faltan empleados en la obra, pero te piden de requisito hablar inglés con los ladrillos”. Freepik

La escasez de trabajadores calificados en la construcción en España

El principal desafío que enfrenta el sector de la construcción es el envejecimiento de su fuerza laboral. Solo uno de cada diez profesionales en este ámbito cuenta con menos de 30 años, mientras que casi una cuarta parte supera los 55. El sector se enfrenta a un retiro masivo sin que los jóvenes muestren interés por la profesión.

Se estima que, en un período de cinco años, más de 139.000 profesionales dejarán de formar parte del mercado laboral en este sector, situación que amenaza con intensificar la ya crítica escasez de mano de obra especializada. A su vez, la demanda continúa en aumento.

José, quien actualmente desempeña funciones en una obra en Madrid, describe su entorno cotidiano, donde la situación es clara: “En mi obra solo hay un joven de 28 años; el resto supera los 50 años”, comenta. La falta de un relevo generacional no es mera estadística, sino la realidad que observa cada mañana al iniciar su jornada laboral.

José, albañil de 64 años: “Dicen que faltan empleados en la obra, pero te piden de requisito hablar inglés con los ladrillos”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Escasez de nueva generación y creciente demanda de trabajadores en la construcción

Los costes de construcción han experimentado un incremento del 5,4% a principios de 2026, en parte, debido a la insuficiencia de personal. A esto se suma el encarecimiento de materias primas que ha surgido a raíz de tensiones geopolíticas, elevando los precios entre un 9% y un 12%. Este impacto se refleja directamente en el bolsillo de quienes buscan reformar o adquirir una vivienda.

La explicación de José sobre la escasa participación de los jóvenes en el sector de la construcción llega cargada de cierta frustración: “Lo primero que preguntan los jóvenes es cuánto van a percibir. ¿1200? Para eso no trabajo”. Este hombre opina que los jóvenes están “acomodados” y que anticipan un salario superior al que se ofrece inicialmente a los peones.

El salario medio propuesto para un obrero de la construcción en España, para 2026, asciende a 28.567 euros anuales, de acuerdo con el informe de InfoJobs y Esade sobre el mercado laboral. No obstante, los peones de obra comienzan con cifras considerablemente inferiores. El salario base para ellos se aproxima a 1300 euros mensuales en 14 pagas, según el convenio sectorial vigente.

Brecha entre el coste de vida y los salarios en el sector de la obra

José ha dedicado décadas a la construcción de viviendas que son adquiridas por otros. Sin embargo, lo que más le cuesta aceptar no es el esfuerzo físico ni su edad: es la disparidad entre su salario y los constantes incrementos en el costo de vida en España.

“En el pasado, con 400 pesetas podía adquirir numerosos artículos, pero ahora ni siquiera alcanza para un café”, lamenta. Y concluye con una cifra que sintetiza su experiencia desde el cambio de siglo: “Solo he recibido un aumento de 100 euros en 20 años”, afirma el hombre.