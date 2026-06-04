Llega un diluvio histórico de 72 horas con tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de vientos: las provincias afectadas

¿El fin de la pobreza? | Encuentran una planta que produce oro puro y se puede cultivar en cualquier casa

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el ingreso de un sistema de lluvias persistentes que comenzará este jueves y se extenderá por más de tres días consecutivos sobre el centro y sur del país.

El fenómeno afectará principalmente La Pampa y el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, con acumulados que podrían superar los 50 milímetros en las zonas más comprometidas.

Qué provincias y localidades están en riesgo

El sistema ingresa desde el oeste y avanza en sentido sudeste. Las áreas con mayor probabilidad de lluvias intensas y sostenidas son:

La Pampa : Santa Rosa, General Pico, Realicó, Eduardo Castex.

Centro bonaerense : Olavarría, Azul, Tandil, Rauch.

Sudeste bonaerense : Necochea, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Bahía Blanca y alrededores.

Sur del conurbano: zonas bajas de La Matanza, Ezeiza y Cañuelas con riesgo de anegamiento.

Los acumulados más altos se esperan entre el jueves por la tarde y el sábado, con lluvias que no darán tregua durante las horas nocturnas.

Así estará el clima en Santa Rosa los próximos días. Servicio Meteorológico Nacional

Pronóstico extendido y recomendaciones oficiales

El cambio en la circulación atmosférica que genera este episodio es el mismo que frenó el calor seco de las últimas semanas. Sin embargo, la duración del sistema lo convierte en un evento fuera de lo habitual para esta época.

Así estará el clima en Bahía Blanca los próximos días. Servicio Meteorológico Nacional

El SMN recomienda:

Evitar circular por zonas bajas o con historial de inundaciones durante las horas pico de lluvia. No cruzar badenes ni arroyos con caudal en aumento. Asegurar canaletas, desagües y elementos sueltos en techos y patios. Monitorear las alertas en smn.gob.ar y la aplicación oficial del organismo. Ante emergencias climáticas, llamar al 103 (Defensa Civil) o al 911.

Si bien los acumulados de 50 mm en 72 horas no son extremos en términos absolutos, la continuidad de las precipitaciones sin pausas significativas puede saturar el suelo y generar anegamientos en zonas rurales y urbanas por igual.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, el clima en CABA , según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera: