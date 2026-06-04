Cambia el Calendario Escolar 2026: cuándo empiezan las vacaciones de invierno en cada provincia

Las vacaciones de invierno son uno de los momentos más esperados del año para estudiantes y familias.

En 2026, el receso escolar se concentra en julio, pero las fechas no son iguales en todo el país. Cada provincia tiene autonomía para establecer su propio cronograma educativo dentro de los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

Por este motivo conviene tenerlas claras con tiempo, sobre todo, si hay un viaje o una actividad planificada en familia.

Las fechas del receso, provincia por provincia

Las vacaciones de invierno 2026 tendrán una duración de dos semanas en todos los niveles educativos.

Las vacaciones de invierno 2026 tendrán una duración de dos semanas en todos los niveles educativos. (foto:Freepik).

Las fechas, según el calendario oficial publicado por el Ministerio de Capital Humano, son las siguientes:

Buenos Aires y CABA: del 20 al 31 de julio.

Chaco y Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio.

Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe: del 6 al 17 de julio.

Catamarca, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán: del 13 al 24 de julio

Es fundamental recordar que estas fechas corresponden a días hábiles, por lo que los fines de semana previos y posteriores prolongan la pausa.

Cuándo vuelven a clases

Una vez terminado el receso, el regreso a las aulas varía según el bloque de fechas de cada provincia.

Las vacaciones de invierno 2026 tendrán una duración de dos semanas en todos los niveles educativos. Fuente: Shutterstock

En Buenos Aires y CABA , las vacaciones finalizan el viernes 31 de julio, por lo que las clases se retoman el lunes 3 de agosto .

En Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos , Mendoza , San Juan y San Luis , el receso concluye el viernes 17 de julio y el regreso a clases es el lunes 20 de julio .

Para el resto de las provincias con receso del 13 al 24 de julio, la vuelta se da el lunes 27 de julio.

Esta información ayudará a millones de familias a lo largo del país que planean con anticipación un viaje, un descanso o alguna actividad durante el receso invernal escolar.

Un dato útil para estudiantes

En este marco, las familias pueden gestionar la Ayuda Escolar Anual a través de la plataforma Mi ANSES, un beneficio de pago único destinado a acompañar los gastos educativos.

Si bien no tiene relación directa con el receso invernal, el período de vacaciones puede ser un buen momento para ponerse al día con trámites y documentación escolar antes de que arranque el segundo semestre.