Construyen el lago artificial más grande de Europa: abarca más de 18 km y capta la atención por la belleza natural a su alrededor.

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En el noroeste de España, rodeado de bosques frondosos y paisajes verdes que parecen sacados de una postal, se encuentra el lago artificial más grande del país y uno de los más impactantes de Europ a.

Ubicado en el municipio coruñés de As Pontes, en Galicia, este enorme embalse se integra con el entorno de las Fragas do Eume y se convirtió en un nuevo polo de atracción para el turismo de naturaleza.

Con más de 18 kilómetros de extensión, este lago artificial no solo destaca por sus dimensiones, sino también por la transformación ambiental que logró en los últimos años. Lo que antes era una zona minera, hoy es un espejo de agua que convive con senderos, miradores y una biodiversidad en recuperación.

Un lago artificial que redefine el paisaje de Galicia

El embalse de As Pontes es considerado el lago artificial más grande de España y uno de los mayores de Europa por superficie. Su creación implicó un ambicioso proceso de restauración ambiental, pensado para devolverle vida a un territorio altamente intervenido durante décadas.

Entre sus principales características se destacan:

Más de 18 km de perímetro , lo que lo posiciona como un hito de ingeniería.

Integración con un entorno natural protegido como las Fragas do Eume .

Agua dulce apta para actividades recreativas controladas.

Presencia de flora y fauna autóctona en proceso de recuperación.

El resultado es un paisaje que combina infraestructura humana y naturaleza, algo poco habitual en este tipo de obras.

Hoy, el lago funciona como pulmón verde y como atractivo turístico para quienes buscan escapadas tranquilas, lejos de los circuitos masivos.

Turismo, naturaleza y un nuevo atractivo en As Pontes

Además de su valor ambiental, el lago artificial se convirtió en un motor para el desarrollo local. As Pontes, un municipio tradicionalmente ligado a la industria, encontró en este proyecto una oportunidad para diversificar su economía y apostar al turismo sustentable.

En el lago artificial se puede disfrutar de miradores naturales con vistas abiertas al embalse. minariasostible.gal

Quienes visitan la zona pueden:

Recorrer senderos panorámicos alrededor del lago.

Disfrutar de miradores naturales con vistas abiertas al embalse.

Practicar actividades al aire libre como caminatas o ciclismo.

Conocer de cerca el ecosistema de las Fragas do Eume.

Este tipo de iniciativas refuerzan el atractivo de Galicia como destino verde, donde la naturaleza es protagonista. El lago artificial más grande de Europa no solo llama la atención por su tamaño, sino por cómo logró reconvertir un espacio degradado en un entorno armónico .

En tiempos donde el impacto ambiental de las grandes obras está en debate, el caso de As Pontes aparece como un ejemplo de transformación posible.

Un lago artificial que hoy es sinónimo de paisaje, turismo y nueva vida para una región que supo reinventarse.