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La Pampa tiene alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y viento para la jornada de este jueves 4 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional, y se extenderá durante todo el fin de semana con climas inestables.
El fenómeno afectará principalmente La Pampa y el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, con acumulados que podrían superar los 50 milímetros en las zonas más comprometidas.
Se viene un diluvio histórico de 72 horas en La Pampa
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el ingreso de un sistema de lluvias persistentes que comenzará este jueves y se extenderá por más de tres días consecutivos sobre el centro y sur del país.
Así estará el clima en Santa Rosa, capital de La Pampa durante los siguientes días:
- Jueves 4: máxima 16°C, mínima 11°C con lluvias aisladas por la mañana, tormentas aisladas para el viernes y lluvias fuertes.
- Viernes 5: máxima 16°C, mínima 12°C con lluvias fuertes por la madrugada, chaparrones por la mañana, y nublado por tarde y noche.
- Sábado 6: máxima 16°C, mínima 12°C con lluvias aisladas por la madrugada y mañana, y chaparrones por la tarde y noche.
- Domingo 7: máxima 16°C, mínima 10°C con lluvias aisladas por la madrugada y mañana, y mayormente nublado por la tarde y noche.
Precauciones del SMN
En este marco, el SMN recomienda:
- Evitar circular por zonas bajas o con historial de inundaciones durante las horas pico de lluvia.
- No cruzar badenes ni arroyos con caudal en aumento.
- Asegurar canaletas, desagües y elementos sueltos en techos y patios.
- Monitorear las alertas en smn.gob.ar y la aplicación oficial del organismo.
- Ante emergencias climáticas, llamar al 103 (Defensa Civil) o al 911.
Si bien los acumulados de 50 mm en 72 horas no son extremos en términos absolutos, la continuidad de las precipitaciones sin pausas significativas puede saturar el suelo y generar anegamientos en zonas rurales y urbanas por igual.
Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires
En tanto, CABA también espera jornadas nubladas y lluvias intensas.
- Jueves 4: máxima 18°C, mínima 13°C con lloviznas por la mañana y mayomente nublado durante la tarde y noche.
- Viernes 5: máxima 19°C, mínima 14°C, y mayormente nublado durante todo el día.
- Sábado 6: máxima 18°C, mínima 14°C nublado durante la madrugada y mañana,
- Domingo 7: máxima 16°C, mínima 10°C con lluvias aisladas por la madrugada y mañana, y mayormente nublado por la tarde y noche.