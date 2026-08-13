Muchas personas deciden emigrar en busca de nuevas oportunidades laborales y una nueva vida fuera del país. En este contexto, A ustralia es uno de los países en el que más argentinos viven y trabajan por sus altos salarios .

Tal es el caso de Tomás, un argentino que se trabaja en un almacén de grandes marcas, también conocido como “warehouse”. A través de un video publicado en TikTok, contó cuánto se gana en este rubro y cómo es una jornada laboral.

Qué es una warehouse y por qué los argentinos que emigran a Australia trabajan ahí

Tal como señala Tomás, una warehouse es un tipo de almacén gigante que puede ser de una tienda online. Al lugar llegan grandes contenedores cargados de productos que ellos deben guardar y asignar una ubicación.

Luego, el joven pasó a contar de qué se trata el día a día. “Tenemos que utilizar un escáner que acá se le conoce como RF, es muy fácil de usar y lo aprendés a usar en tan solo un día”, detalló. “La experiencia no es algo completamente necesario, lo que si necesitás es tiempo para familiarizarte con los productos que venden ahí”, sumó.

También, contó que los errores son parte del día a día cuando se trabaja en una warehouse. “A todos nos pasó que en algún momento leímos mal el código y enviamos el producto equivocado a la casa de un cliente. Son errores que pasan cuando hacés 100 órdenes por día”, dijo en relación a su trabajo.

¿Cuánto se gana trabajando en un almacén en Australia?

Hacia el final del video, Tomás explicó que es un trabajo que recomendaría por ser liviano y donde no se trata con clientes. “ No hace falta tener un buen nivel de inglés, lo aprendés a hacer bastante rápido ”, acotó.

Respecto a los salarios que cobran los trabajadores de las warehouse, explicó que por trabajar 40 horas semanales se ganan aproximadamente 950 dólares australianos, equivalentes a u$s 600.

Cómo emigrar a Australia desde Argentina

Los argentinos que emigran a Australia suelen aplicar a la Visa Working Holiday. La misma habilita a vivir, trabajar y viajar legalmente por el país y permanecer hasta 12 meses. La propuesta tiene como principal objetivo promover el intercambio cultural y brindar una oportunidad a los jóvenes que desean cubrir puestos de trabajo.

En caso de Argentina, la correspondiente es la Visa Working Holiday Subclass 417. Está destinada a jóvenes que cumplan con los siguientes requisitos: