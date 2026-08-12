Dylan, albañil latino que trabaja en Australia: “Después de 8 horas de trabajo, nos vamos a casa con 320 dólares”.

Cada vez más latinos evalúan la posibilidad de mudarse al exterior en busca de nuevas oportunidades laborales y una mejor experiencia de vida. Entre los destinos que despiertan interés se encuentra Australia, donde la comunidad latinoamericana tiene presencia en distintos sectores de la economía.

Uno de esos casos es el de Dylan Juárez, un joven que se instaló en el país oceánico y encontró una oportunidad laboral en el sector de la construcción. A través de su experiencia, contó cómo transcurre una jornada habitual de trabajo y cuánto puede llegar a ganar por sus tareas.

Un latino contó cuánto puede ganar trabajando en Australia

En una publicación compartida en TikTok, Dylan Juárez mostró parte de su experiencia laboral en Australia y explicó cuánto recibe por realizar tareas vinculadas al mantenimiento y limpieza de techos.

Según relató el joven, por este tipo de trabajo puede cobrar alrededor de 40 dólares australianos por hora. De acuerdo con el cálculo que compartió, una jornada de ocho horas representa un ingreso de aproximadamente 320 dólares australianos.

El joven argentino contó cuánto gana en Australia. Captura TikTok

En el video, presentado bajo el título “Te muestro lo que gano en un día de trabajo en Australia”, Dylan Juárez explicó cuánto representa para él una jornada laboral dedicada a la limpieza de techos. Según detalló, después de cumplir ocho horas de trabajo, obtiene un ingreso de 320 dólares australianos, equivalente a una tarifa de 40 dólares por hora.

El joven también hizo referencia a las condiciones de la jornada, ya que aseguró que las tareas se realizan durante varias horas expuesto al sol. De esta manera, mostró en redes sociales parte de su rutina y las características del trabajo que realiza actualmente en Australia.

Qué necesitan los latinos para trabajar en Australia

Los ciudadanos laitnos que quieran viajar, trabajar y permanecer temporalmente en Australia pueden postularse al programa Working Holiday, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades australianas. Esta visa permite combinar la estadía turística con empleos temporales, una alternativa utilizada por jóvenes que buscan financiar parte de su viaje.

Requisitos para latinos