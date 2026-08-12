Devuelven un libro a una biblioteca 150 años después: la multa por el retraso superó los 18.000 euros. (Fuente: Shutterstock).

Un libro sobre arquitectura de la antigua Grecia ha regresado a una biblioteca australiana unos 150 años después de haber sido prestado. La multa acumulada, calculada en valores actuales, rondaría los 28.000 dólares australianos, unos 18.000 euros.

El ejemplar fue encontrado durante las obras de renovación de una vivienda y había permanecido oculto durante décadas dentro de un antiguo arcón de té, detrás de una chimenea tapiada.

El libro que desapareció de la biblioteca de Kiama durante 150 años

‘Las Antiguedades de Atenas’, publicado en 1858 e ilustrado con representaciones de monumentos griegos, pertenecía a la colección de la primera biblioteca de Kiama, una localidad costera situada unos 120 kilómetros al sur de Sídney.

El ejemplar, identificado con el número 506, formaba parte de los cerca de 1000 libros que tenía la biblioteca cuando fue fundada en 1872. Su regreso se produjo después de que una familia de la zona lo encontrara durante unas obras de renovación en su vivienda.

El libro había permanecido dentro de un antiguo arcón de té escondido tras una chimenea que llevaba décadas tapiada. Ross Simmons, descendiente de la familia, descubrió recientemente el sello de la antigua biblioteca de Kiama al revisar los libros conservados en el arcón.

Simmons cree que el ejemplar pudo haber sido tomado en préstamo por su bisabuelo, John Simmons, quien estudió en Londres en el siglo XIX y trabajó como aprendiz de cantero en la construcción de las Casas del Parlamento británico antes de emigrar a Australia.

Devuelven a una biblioteca de Australia un libro con 150 años de retraso. Fuente: Kiama Council Kiama Council

La multa por devolverlo 150 años tarde habría superado los 18.000 euros

Las normas impresas en el interior del volumen establecían que los libros debían devolverse tras un mes y fijaban una multa de tres peniques por cada semana de retraso.

Calculada en valores actuales, la deuda acumulada rondaría los 28.000 dólares australianos (unos 18.000 euros). Sin embargo, el alcalde de Kiama, Cameron McDonald, decidió perdonarla y agradeció a la familia la devolución del ejemplar.

Los registros de préstamos de la década de 1870 se han perdido, por lo que la biblioteca no puede determinar quién retiró exactamente el libro ni cuándo.

Devuelven a una biblioteca de Australia un libro con 150 años de retraso. Fuente: Kiama Council Kiama Council

El ejemplar ya no podrá volver a salir de la biblioteca

El libro presenta algunos daños causados por el agua, pero se encuentra en buen estado y conserva ilustraciones desplegables de monumentos de la antigua Grecia.

La responsable de las bibliotecas de Kiama, Michelle Hudson, explicó que el ejemplar pasará a formar parte de la colección de estudios locales y ya no podrá volver a ser prestado. “No queremos tener que esperar otros 150 años para que vuelva”, bromeó Hudson en un comunicado.