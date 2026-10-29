URDA (TOLEDO) 28/10/2026.- Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero

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Una grave tragedia ferroviaria sacudió a España tras el impactante choque de dos formaciones de tren de alta velocidad. El accidente ocurrió en las inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. Las autoridades locales confirmaron casi 70 víctimas fatales y decenas de heridos tras el impacto.

El siniestro también impacto en la comunidad de argentinos que viven en España. Cancillería confirmó el fallecimiento de una mujer argentina y reportó la desaparición de un hombre.

La víctima fallecida fue identificada como Ana Martina Conte Grand , una joven profesional de 32 años oriunda de San Juan. La mujer viajaba a bordo de uno de las formaciones junto a su hermano, quien logró sobrevivir al choque. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre el paradero de otro pasajero argentino que integraba la lista de viajeros.

El argentino que todavía no apareció

Durante el impactante choque de trenes, desapareció un hombre argentino. Agustín Randazzo tiene 51 años y vive en Madrid desde el año 2002. El hombre trabaja en el sector de las telecomunicaciones y realizaba habitualmente ese trayecto por motivos laborales. Su pareja denunció públicamente que el pasajero ocupaba el vagón número 8 del servicio de alta velocidad.

El hombre desaparecido en el choque de trenes. Redes sociales

Los familiares informaron que el argentino recibió asistencia médica inicial en un centro de salud de la zona tras el impacto. Sin embargo, sus allegados perdieron todo rastro posterior y ningún hospital registra su internación definitiva.

Por esta razón, su hermano recorre distintas dependencias sanitarias de Toledo mientras aporta muestras de ADN para acelerar la identificación oficial.

Los allegados de Randazzo viralizaron su descripción para dar con su paradero. Mide aproximadamente 1,70 metros, tiene el pelo rapado, barba entrecana y varios tatuajes. Al momento de abordar vestía camisa y un jersey (suéter).