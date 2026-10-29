Este jueves no habrá clases en las escuelas de todo el país por un paro nacional docente convocado por CTERA. Foto: Archivo.

En esta noticia Por qué CTERA convocó al paro nacional docente

Este jueves no habrá clases por un paro nacional docente convocado por CTERA. La medida de fuerza fue anunciada luego del hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, una docente correntina que permanecía desaparecida desde comienzos de octubre.

La central sindical también convocó a una jornada de duelo y movilización para reclamar justicia y el esclarecimiento de la muerte de la maestra rural, cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles en una zona de monte de difícil acceso, en el departamento correntino de Esquina.

Godoy era directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal. La docente había sido buscada durante más de tres semanas y, según la información difundida sobre el caso, hay cinco personas detenidas mientras la Justicia investiga las circunstancias de su muerte bajo la hipótesis de femicidio.

La decisión de CTERA fue comunicada después de conocerse el hallazgo y contempla el paro nacional, el duelo y movilizaciones en distintos puntos del país. El gremio reclamó que se esclarezca lo ocurrido y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Por qué CTERA convocó al paro nacional docente

El caso de Godoy también volvió a poner el foco en las condiciones laborales de los docentes rurales. Antes de su desaparición, la maestra había denunciado problemas en el establecimiento donde trabajaba, entre ellos dificultades vinculadas con el mantenimiento y las condiciones necesarias para desarrollar las clases.

Nancy Godoy, la docente que fue hallada muerta en Corrientes. Redes Sociales

El cuerpo fue localizado semisumergido en un bañado, dentro de una estancia y a varios kilómetros de la escuela. Debido a las características del terreno, los investigadores debieron desplegar un operativo especial para acceder al lugar y realizar las pericias.

La investigación continúa para reconstruir las últimas horas de la docente y establecer qué ocurrió. La autopsia y el resto de las pericias serán claves para determinar las circunstancias de la muerte.