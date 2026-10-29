Tragedia en Santa Cruz: encontraron el cuerpo de uno de los hermanos desaparecidos en un río.

Hay conmoción en Santa Cruz por el hallazgo de uno de los cuerpos de los hermanos desaparecidos el domingo pasado. Los adolescentes fueron arrastrados por la corriente mientras jugaban con otros adolescentes.

La noticia fue confirmada por el Gobierno de Santa Cruz. En los procedimientos trabajan de manera coordinada la Policía de Santa Cruz, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y personal de distintas áreas provinciales.

Hallan el cuerpo de uno de los hermanos desaparecidos en Santa Cruz

El Gobierno de Santa Cruz confirmó que este jueves divisaron desde el helicóptero uno de los cuerpos de los hermanos desaparecidos desde el domingo pasado, cuando fueron arrastrados por la corriente de agua.

El cuerpo de uno de los hermanos fue hallado con un rastrillaje aéreo. Agencia NA / Gobierno de Santa Cruz

El avistamiento se produjo durante los sobrevuelos en Palermo Aike, los cuales forman parte del dispositivo de búsqueda montado desde las primeras horas de las desapariciones de los menores, de 10 y 12 años.

Por el momento no se informó la identidad del cuerpo hallado, mientras que continúan las tareas del personal abocado al operativo y las actuaciones correspondientes para avanzar con el procedimiento.

Cómo fue la desaparición de los hermanos

El hecho ocurrió en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, sobre la Ruta Nacional 40, donde los menores fueron vistos por última vez durante la tarde del 25 de octubre.

Los hermanos desaparecidos en Santa Cruz jugaban en el club Talleres RG. Club Talleres RG

El llamado al 911 sobre el extravío ingresó alrededor de las 16. Conforme a las primeras averiguaciones, ambos jugaban en el río junto a otros dos hermanos, de 14 y 15, hasta que en un determinado momento, dejaron de verlos.