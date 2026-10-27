Qué significa la señal de tránsito amarilla con una base recta y una curva en el centro.

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental en la seguridad vial, ya que advierten sobre posibles riesgos y ayudan a los conductores a anticipar las condiciones del camino. Entre ellas, hay una señal amarilla con una base recta y una curva en el centro que indica una irregularidad en la calzada.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con una base recta y una curva en el centro

Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme, la señal preventiva P.11, denominada “Perfil (irregular badén)”, advierte sobre la presencia de un badén o una irregularidad en el perfil de la calzada.

Señal de tránsito P.11 Gemini IA.

Este tipo de señal permite que los conductores reconozcan con anticipación los cambios en la superficie del camino y adapten la velocidad de circulación para atravesar el sector con mayor precaución.

Al tratarse de una señal preventiva, su función es alertar sobre una condición de la vía que requiere atención. Por eso, es importante reducir la velocidad al aproximarse y mantener el control del vehículo al pasar por la irregularidad.

Qué establece la Ley Nacional de Tránsito sobre las señales viales

El artículo 22 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 establece que la vía pública debe estar señalizada y demarcada de acuerdo con un sistema uniforme, reglamentado conforme a los convenios vigentes.

Además, el artículo señala que las reglas de circulación expresadas mediante señales, símbolos y marcas del sistema uniforme de señalamiento vial son exigibles a los usuarios. También dispone que la colocación de señales por fuera de la autoridad competente debe contar con su autorización.

De esta manera, la normativa establece un marco común para la señalización de calles y rutas, con el objetivo de que los conductores puedan reconocer e interpretar las indicaciones viales.