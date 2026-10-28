El cronograma de noviembre para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH) comenzará el miércoles 11 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos de noviembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes perciban esta prestación deberán atender al esquema de entregas ya que se atrasará el inicio de los depósitos por los feriados programados a comienzo de mes.

Las acreditaciones de dinero se realizarán según la terminación del DNI del titular y darán comienzo a partir de la segunda semana de noviembre.

El beneficio está dirigido a determinados grupos de trabajadores y personas sin empleo formal que cumplan con las condiciones establecidas por el organismo previsional.

ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH en noviembre: qué día cobran todos los DNI

El cronograma de noviembre para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH) comenzará el miércoles 11 y se extenderá hasta el miércoles 25 de noviembre , de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas de cobro establecidas por ANSES sufrieron una reprogramación en función de los feriados programados por la visita del papa León XIV a la Argentina. En este sentido, el calendario establecido es el siguiente:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Para consultar los cobros, los beneficiarios tienen la posibilidad de ingresar a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El cronograma de noviembre para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH) comenzará el miércoles 11 de noviembre. (Foto: ANSES) ANSES

AUH de ANSES: quiénes pueden cobrar la asignación y cuáles son los requisitos

La AUH es una prestación que le corresponde a la madre, padre o titular que tenga hijos a cargo y se encuentre en alguna de estas situaciones:

Estar desocupado.

Se trabajador no registrado o sin aportes.

Desempeñarse en casas particulares.

Ser monotributista social.

Para acceder al beneficio, el titular debe ser argentino y residir en el país. En el caso de las personas extranjeras o naturalizadas, ANSES exige un mínimo de dos años de residencia.

Por su parte, los hijos deben ser menores de 18 años y solteros, para acceder a la asignación, aunque no existe un límite de edad cuando se trata de hijos con discapacidad.

Entre los documentos que se requerirán, figuran:

DNI del titular y del hijo.

Certificado o partida de nacimiento.

Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.

¿Cómo tramitar la AUH de ANSES?

Para recibir la Asignación Universal por Hijo, es fundamental que los datos personales y los vínculos familiares estén registrados y actualizados en ANSES. Los titulares pueden revisar esta información a través de mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Si están desactualizados, se pueden modificar en el momento a través del canal de Atención Virtual presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de los hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).

Una vez que se hayan acreditado los vínculos familiares, si se cumple con los requisitos se empezará a cobrar la Asignación Universal por Hijo.