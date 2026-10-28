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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos de noviembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes perciban esta prestación deberán atender al esquema de entregas ya que se atrasará el inicio de los depósitos por los feriados programados a comienzo de mes.

Las acreditaciones de dinero se realizarán según la terminación del DNI del titular y darán comienzo a partir de la segunda semana de noviembre.

El beneficio está dirigido a determinados grupos de trabajadores y personas sin empleo formal que cumplan con las condiciones establecidas por el organismo previsional.

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ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH en noviembre: qué día cobran todos los DNI

El cronograma de noviembre para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH) comenzará el miércoles 11 y se extenderá hasta el miércoles 25 de noviembre, de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas de cobro establecidas por ANSES sufrieron una reprogramación en función de los feriados programados por la visita del papa León XIV a la Argentina. En este sentido, el calendario establecido es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Para consultar los cobros, los beneficiarios tienen la posibilidad de ingresar a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El cronograma de noviembre para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH) comenzará el miércoles 11 de noviembre. (Foto: ANSES)
El cronograma de noviembre para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH) comenzará el miércoles 11 de noviembre. (Foto: ANSES)ANSES

AUH de ANSES: quiénes pueden cobrar la asignación y cuáles son los requisitos

La AUH es una prestación que le corresponde a la madre, padre o titular que tenga hijos a cargo y se encuentre en alguna de estas situaciones:

  • Estar desocupado.
  • Se trabajador no registrado o sin aportes.
  • Desempeñarse en casas particulares.
  • Ser monotributista social.

Para acceder al beneficio, el titular debe ser argentino y residir en el país. En el caso de las personas extranjeras o naturalizadas, ANSES exige un mínimo de dos años de residencia.

Por su parte, los hijos deben ser menores de 18 años y solteros, para acceder a la asignación, aunque no existe un límite de edad cuando se trata de hijos con discapacidad.

Entre los documentos que se requerirán, figuran:

  • DNI del titular y del hijo.
  • Certificado o partida de nacimiento.
  • Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.

¿Cómo tramitar la AUH de ANSES?

Para recibir la Asignación Universal por Hijo, es fundamental que los datos personales y los vínculos familiares estén registrados y actualizados en ANSES. Los titulares pueden revisar esta información a través de mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Si están desactualizados, se pueden modificar en el momento a través del canal de Atención Virtual presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de los hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).

Una vez que se hayan acreditado los vínculos familiares, si se cumple con los requisitos se empezará a cobrar la Asignación Universal por Hijo.