El método casero para eliminar la grasa pegada del horno usando solo vinagre y sal gruesa.

Limpiar el horno puede convertirse en una tarea difícil cuando se acumulan restos de alimentos y aceites que se endurecen con el calor. En este marco, ganó gran popularidad una preparación casera para eliminar la grasa a partir de la combinación de vinagre y sal gruesa.

Se trata de dos ingredientes habituales que pueden contribuir a aflojar ciertos residuos mediante la acción ácida y el frotado.

Cómo preparar la mezcla de vinagre y sal gruesa para limpiar el horno

El procedimiento propone utilizar una preparación de vinagre blanco, sal gruesa y agua tibia para tratar las zonas con suciedad acumulada.

Para probar este método en superficies compatibles, se necesitan:

1 taza de sal gruesa.

1 taza de vinagre blanco de alcohol.

1/2 taza de agua tibia.

Una esponja suave o un cepillo de cerdas blandas.

Un paño de microfibra húmedo.

Guantes de limpieza.

El procedimiento consiste en seguir estos pasos:

Apagar el horno y esperar a que se enfríe. Antes de comenzar, retirar las rejillas, las bandejas y los utensilios del interior. Preparar la mezcla. Colocar la sal gruesa en un recipiente, agregar el vinagre blanco y el agua tibia y revolver hasta obtener una preparación húmeda y granulada. Aplicar sobre las manchas. Distribuir una pequeña cantidad sobre los restos de grasa adheridos, sin cubrir resistencias eléctricas, conexiones, ventiladores ni otras piezas sensibles. Dejar actuar durante unos minutos. Entre 30 y 45 minutos, aunque ese tiempo no está validado científicamente para todas las superficies ni para cualquier tipo de residuo. Frotar con cuidado. Utilizar una esponja no abrasiva o un cepillo suave para ayudar a desprender la suciedad. No hace falta ejercer una presión excesiva. Retirar los restos. Pasar un paño húmedo varias veces hasta eliminar la preparación y la grasa desprendida. Secar completamente antes de volver a utilizar el horno.

El método casero para eliminar la grasa del horno

Por qué el vinagre y la sal pueden ayudar a desprender la suciedad

El efecto de esta preparación se explica por la combinación de dos mecanismos diferentes: la acción química del vinagre y la acción mecánica de los cristales de sal.

El vinagre contiene ácido acético. Este compuesto es responsable de su acidez y puede contribuir a remover ciertos depósitos minerales y residuos adheridos.

Estudios de la Universidad de Georgia explica que los limpiadores ácidos, como el vinagre, resultan útiles para eliminar determinados depósitos minerales, mientras que la suciedad aceitosa suele responder mejor a sustancias alcalinas.

La sal gruesa aporta fricción. Sus cristales pueden ayudar a desprender mecánicamente residuos sólidos cuando se frota la superficie. Ese efecto depende del tamaño de los granos, la presión aplicada y la resistencia del material que se limpia.

Es decir que al utilidad de la mezcla se relaciona principalmente con la combinación de humedad, acidez y fricción

Qué precauciones hay que tomar antes de limpiar el horno

Aunque el vinagre y la sal son ingredientes de uso cotidiano, eso no significa que cualquier combinación sea inocua para todas las superficies.

Antes de aplicar la preparación, conviene tener en cuenta estas recomendaciones: