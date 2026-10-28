Señal al costado de la curva de una ruta.

Las señales de tránsito preventivas cumplen una función clave en las rutas y los caminos de la Argentina, ya que advierten a los conductores sobre posibles peligros que pueden encontrar durante el recorrido.

Una de ellas muestra la silueta de una persona montada a caballo sobre un fondo amarillo y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y reconocerla permite anticiparse a situaciones que requieren mayor precaución al volante.

Qué significa la señal de tránsito de jinetes y por qué es importante

La señal P.26, identificada como Jinetes, pertenece al grupo de señales preventivas que advierten sobre la posibilidad de riesgos eventuales. El objetivo central de esta advertencia es alertar a los conductores sobre la posible presencia de personas que circulan a caballo por la zona o que podrían cruzar la calzada.

Señal de tránsito de Jinetes sobre la calzada de una ruta. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Esta señalización suele encontrarse en rutas, caminos rurales y sectores donde es habitual el tránsito a caballo. En estos lugares, es común que las personas que circulan en un caballo compartan el espacio con automóviles, camionetas y otros vehículos, lo que exige prestar especial atención a los alrededores.

Al reconocer esta señal, es importante disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente si aparece un jinete sobre la calzada o cerca de ella.

Cuáles son las señales preventivas de posibilidad de riesgos eventuales

Además de la señal de jinetes, esta categoría incluye otras advertencias que permiten anticipar situaciones particulares en el camino.

Escolares (P.25): advierte sobre la posible presencia de escolares en las inmediaciones.

Niños (P.25): alerta sobre sectores donde puede haber niños cerca de la calzada.

Ciclistas (P.26): indica la posible circulación o presencia de ciclistas.

Jinetes (P.26): advierte sobre personas que circulan a caballo.

Animales sueltos (P.27): señala la posible presencia de animales, como vacas o ciervos.

Corredor aéreo (P.28): advierte sobre una zona vinculada al paso de aeronaves.

Vehículo extraño (P.29): alerta sobre la posible presencia de tranvías, tractores o ambulancias.

Vientos fuertes laterales (P.30): indica sectores donde las ráfagas pueden afectar la estabilidad del vehículo.

Señales de tránsito preventivas. Captura Sistema de Señalización Vial Uniforme | Composición El Cronista Audiencias

Qué deben hacer los conductores al ver una señal preventiva

Ante una señal preventiva, lo fundamental es adaptar la conducción al riesgo anunciado. Esto implica reducir la velocidad cuando sea necesario, observar los laterales del camino y evitar adelantamientos o maniobras que puedan poner en peligro a otros usuarios.

En el caso específico de los jinetes, mantener una distancia segura y evitar tocar la bocina de manera repentina puede ayudar a prevenir reacciones inesperadas del animal.

La señal, por su parte, no indica necesariamente que haya un caballo en ese momento, sino que advierte sobre la posibilidad de encontrarlo en ese tramo.