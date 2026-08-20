Una isla tropical de Australia ofrece una oportunidad poco habitual para quienes buscan viajar, conocer un entorno paradisíaco y reducir uno de los principales gastos de cualquier viaje: el alojamiento.

Orpheus Island, en Queensland, busca voluntarios para 2027 y ofrece estadía gratuita a cambio de tareas de mantenimiento y conservación.

La propuesta está vinculada con la James Cook University, que cuenta con una estación de investigación en el lugar. Los seleccionados podrán hospedarse sin pagar durante el período acordado y utilizar gratuitamente las embarcaciones de la institución para trasladarse entre Lucinda y la isla.

Una isla paradisíaca de Australia ofrece alojamiento gratis

Orpheus Island está ubicada en Queensland y forma parte de un parque nacional. Su paisaje tropical, rodeado de playas y naturaleza, convierte a este destino en una alternativa muy diferente para quienes quieran vivir una experiencia fuera de los circuitos turísticos tradicionales.

La convocatoria de la James Cook University está orientada a colaborar con el mantenimiento de la estación y sus alrededores. No se trata de un programa de investigación científica, sino de un voluntariado destinado a conservar en condiciones los espacios que luego utilizan investigadores, estudiantes y docentes.

Entre las tareas pueden incluirse la eliminación de malezas, trabajos de mantenimiento general y otras actividades necesarias para preservar las instalaciones.

Orpheus Island, Australia: la James Cook University ofrece alojamiento gratuito a voluntarios durante 2027 a cambio de trabajos de mantenimiento en su estación de investigación. Wikipedia / Janette M Anderson

Qué incluye la estadía y qué gastos deben afrontar los voluntarios

El principal beneficio para quienes sean seleccionados es el alojamiento sin costo durante el período acordado con la estación.

Los voluntarios cuentan con dormitorios, baños, duchas, espacios comunes y cocinas equipadas. Además, la universidad ofrece acceso gratuito a sus embarcaciones para realizar el traslado entre Lucinda y Orpheus Island .

La comida, en cambio, no está incluida. Cada participante debe hacerse cargo de su alimentación, llevar sus propios productos y preparar sus comidas durante la permanencia en la isla.

De esta manera, la propuesta permite reducir considerablemente el presupuesto destinado al hospedaje mientras se disfruta de un entorno natural privilegiado.

Cómo anotarse para ser voluntario en Orpheus Island durante 2027

La James Cook University no estableció una fecha fija para la inscripción de voluntarios. Las oportunidades dependen de las necesidades de la estación y de la cantidad de lugares disponibles.

Los interesados deberán consultar periódicamente los canales oficiales de la universidad para conocer cuándo aparecen nuevas vacantes.

Para postularse, se solicita enviar un currículum, las fechas de disponibilidad y las habilidades o áreas de interés que puedan resultar útiles para las tareas que se realizan en la estación.

Así, quienes tengan previsto viajar a Australia durante 2027 pueden encontrar una alternativa diferente para extender su estadía: colaborar con tareas de conservación y mantenimiento a cambio de vivir temporalmente en una isla tropical con alojamiento gratuito.