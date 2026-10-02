Casi 4,000 mexicanos iniciaron o continuaron sus estudios en Australia durante 2025, mientras que entre 2005 y 2024 más de 20,000 estudiantes del país eligieron este destino para continuar con su formación académica, de acuerdo con cifras del Departamento de Educación de Australia.

Australia acumula así 20,739 estudiantes mexicanos entre 2005 y 2024, mientras que solamente en 2025 fueron 3,979 personas las que iniciaron o continuaron sus estudios en ese país.

La cifra refleja el creciente interés de los mexicanos por la oferta educativa australiana, que abarca desde formación técnica y vocacional hasta programas de educación superior, además de alternativas de intercambio y especialización.

Laura Díaz, Business Development Manager de Austrade, la Comisión Australiana de Comercio e Inversión, explicó en entrevista con El Cronista que, después de la pandemia, se ha observado un crecimiento constante de estudiantes mexicanos en distintos segmentos educativos, con excepción del sector de inglés.

A diciembre de 2025, además, se contabilizaron 5,111 inscripciones de estudiantes mexicanos en distintos cursos. Este dato no equivale al número de personas, debido a que un mismo estudiante puede estar inscrito en más de un programa.

Negocios y ciencias sociales lideran la demanda

Entre los estudiantes mexicanos que llegan a Australia, las áreas de negocios y ciencias sociales concentran la mayor demanda , aunque también existen mexicanos que buscan especializarse en disciplinas científicas.

“Tradicionalmente han sido las dos áreas a las que van más los estudiantes mexicanos, pero también tenemos estudiantes mexicanos que van a hacer algún estudio relacionado a ciencias”, explicó Díaz.

Dentro de las ciencias, las áreas relacionadas con ciencias biológicas representan una alternativa para los estudiantes mexicanos, debido a la especialización que Australia ha desarrollado en este campo.

La oferta educativa del país también incluye estudios técnicos y vocacionales, que tienen un componente práctico y están vinculados con distintas industrias, así como programas de educación superior, maestrías y doctorados.

Para Austrade, uno de los objetivos es que los estudiantes mexicanos conozcan la amplitud de esta oferta y puedan elegir un programa de acuerdo con su perfil académico y profesional.

Sídney y Melbourne concentran a los mexicanos

Aunque Australia cuenta con una amplia oferta educativa en distintos estados, los mexicanos se concentran principalmente en Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, y Victoria, donde se encuentra Melbourne.

Queensland ocupa el tercer lugar entre los destinos elegidos por estudiantes mexicanos.

Díaz explicó que la preferencia por Sídney y Melbourne también está relacionada con el mayor conocimiento que existe en México sobre ambas ciudades. Sin embargo, Australia busca promover otros destinos.

“Siempre buscamos también promover la oferta fuera de estas dos ciudades que son maravillosas, pero para que las personas sepan que no solamente hay Sídney y Melbourne”, señaló.

La funcionaria destacó que cada región puede ofrecer experiencias distintas dependiendo del área de especialización, el tamaño de la ciudad y el tipo de experiencia que busque el estudiante.

Universidades públicas, una vía para ampliar el intercambio

El vínculo educativo entre México y Australia no se limita a que los mexicanos viajen a estudiar. Las universidades de ambos países también pueden establecer acuerdos para dobles grados, programas conjuntos y movilidad de académicos.

Díaz señaló que este tipo de acuerdos se desarrolla directamente entre las instituciones mexicanas y australianas, lo que abre oportunidades para universidades públicas como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la UAM.

“Sobre todo considerando el tamaño y la oferta educativa que tienen instituciones como el Politécnico Nacional, la UNAM o la UAM, muchas veces hay un montón de rango de acción”, comentó.

La relación también puede mantenerse a través de las redes académicas. La representante de Austrade explicó que algunos académicos mexicanos vinculados actualmente con instituciones australianas realizaron previamente estudios de maestría o doctorado en ese país.

Estudiar y trabajar, otro atractivo para los mexicanos

La experiencia educativa en Australia también puede combinarse con actividad laboral. De acuerdo con Díaz, los estudiantes internacionales cuentan con la Visa 500, que permite trabajar mientras realizan sus estudios bajo las condiciones establecidas por este permiso.

La funcionaria explicó que los estudiantes pueden trabajar hasta 48 horas por quincena y durante los periodos vacacionales hacerlo de manera ilimitada.

Esta posibilidad permite que los mexicanos no solamente tengan una experiencia académica en Australia, sino también contacto con empresas e industrias relacionadas con su formación.

“Australia se posiciona como un gran destino, no sólo para ir a estudiar, sino para que también puedan los estudiantes tener esta experiencia práctica y este contacto con las diferentes industrias en Australia que vayan alineados a su carrera” , apuntó Díaz.

Para quienes buscan una opción académica en el país, la representante de Austrade recomendó consultar el portal oficial Study Australia, desarrollado por el gobierno australiano, donde los estudiantes internacionales pueden utilizar un buscador de cursos para encontrar programas de acuerdo con sus objetivos.

Australia también quiere más estudiantes australianos en México

Aunque el flujo de mexicanos hacia Australia ha crecido, la movilidad en sentido contrario todavía es menor.

Díaz reconoció que actualmente el número de estudiantes australianos que llegan a México es pequeño frente al volumen de mexicanos que estudian en Australia, por lo que uno de los objetivos es ampliar también este intercambio.

La oferta de universidades mexicanas con materias y cursos impartidos en inglés puede facilitar la llegada de jóvenes australianos, particularmente de aquellos que buscan una experiencia internacional sin que el idioma sea una barrera.

“Me encantaría que hubiera más estudiantes australianos que puedan descubrir México”, comentó.

La movilidad educativa forma parte de una relación bilateral que también tiene un componente comercial. México es, de acuerdo con Díaz, el principal socio comercial de Australia en América Latina, mientras que empresas australianas mantienen presencia en el país.

En los próximos años, la apuesta australiana es que ese vínculo también se traduzca en una mayor movilidad de estudiantes, académicos y programas conjuntos entre ambos países.

“Creo que en futuros años vamos a ver un mucho mayor intercambio entre México y Australia”, concluyó Díaz.