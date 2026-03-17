El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Las tormentas comenzaron durante la madrugada de este martes, con lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y riesgo de caída de granizo. Según el pronóstico, el mal tiempo se mantendrá al menos hasta la noche. En este contexto, una localidad bonaerense adoptó una medida de último momento y decidió suspender las clases del turno mañana, con la posibilidad de extender la decisión al turno tarde en función de la evolución del clima. La Municipalidad de General Pueyrredón informó que este martes quedarán suspendidas las clases del turno mañana en todo el distrito, como medida preventiva ante la alerta roja vigente. Al respecto, el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, explicó: “Los informes y los modelos que nos fueron llegando acerca de lo que se viene de ahora en adelante, nos hablan quizá de una adversidad que puede ser más profunda que lo que ha pasado hasta ahora. Por tal motivo, confirmamos la suspensión de clases para el ciclo lectivo del turno mañana de este martes”. Desde el Municipio adelantaron que a las 10:00 se realizará una nueva evaluación de la situación climática, momento en el que se definirá si la suspensión se extiende también al turno tarde. De acuerdo con el Servicio Meteorológico, se esperan tormentas fuertes, con ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h y lluvias intensas, con acumulados de hasta 21 milímetros. El Partido de General Pueyrredón está integrado por las siguientes localidades y barrios: