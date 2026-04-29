La llegada del Mundial 2026 a México ya empieza a reorganizar el calendario escolar del país. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó durante una conferencia de prensa que la dependencia analiza la posibilidad de suspender clases presenciales en las fechas en que se disputen partidos de la Copa Mundial de la FIFA en territorio mexicano. Aunque no hay una resolución definitiva, la medida toma forma con el torneo a días de su inauguración. “Hay una petición de que no haya clases en los días del partido, estamos revisando, estamos analizando, estamos hablando con los maestros a ver también ellos qué opinan”, declaró Delgado. Ante la posibilidad de migrar al formato virtual en esas fechas, el funcionario fue cauto y aclaró que aún no hay conclusión al respecto. Además de facilitar el seguimiento del torneo, las modificaciones al calendario buscarían mejorar la movilidad, la seguridad vial y evitar la saturación del transporte público en días de partido en las ciudades sede. De aprobarse la medida, serían 11 días sin clases presenciales a lo largo de junio y principios de julio. El calendario abarcaría las siguientes fechas: el calendario iniciaría el 11 de junio, jornada inaugural en la que México enfrentará a Sudáfrica, y se extendería por las fechas del 14, 17, 18, 20, 23, 24 y 26 de junio, más el 29 y 30 de junio y el 5 de julio, cuando se disputarían encuentros de dieciseisavos y octavos de final en suelo mexicano. Entre los partidos más esperados del calendario provisional figuran México vs. Corea del Sur el 18 de junio y Chequia vs. México el 24 de junio. También quedarían incluidas fechas sin participación del Tricolor, como Uruguay vs. España el 26 de junio, que igualmente generan una alta demanda de movilidad urbana en las ciudades sede y justifican la suspensión de actividades escolares por razones logísticas. La medida aplicaría principalmente para estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— tanto en escuelas públicas como en planteles privados incorporados al sistema de la SEP. Por ahora, el nivel medio superior y superior no ha sido mencionado dentro del alcance de la iniciativa, aunque la dependencia no ha cerrado ninguna puerta formalmente. La SEP no precisó una fecha concreta para comunicar su postura definitiva, aunque se espera que en las próximas semanas se dé a conocer una resolución para que familias, alumnos y docentes puedan organizar sus actividades con anticipación. El diálogo con los maestros que mencionó Delgado apunta a que la decisión final no será unilateral y podría incluir condiciones o modalidades diferenciadas según el nivel educativo o la entidad federativa.