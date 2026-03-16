Miles de trabajadores tendrán la oportunidad de disfrutar el próximo fin de semana largo a 5 días tras la decisión de decretar un nuevo feriado el próximo viernes 20 de marzo que dará lugar a cinco días de descanso adicionales y darán lugar al último asueto del tercer mes del 2026 para estas personas tras el descanso extendido de Carnaval. Apenas después del inicio de las clases y a la espera del descanso extendido por Semana Santa, estos argentinos alcanzados por las cinco jornadas no laborables tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada sobre el fin del verano, debido a que contarán con un receso adicional que permite aprovechar las últimas temperaturas cálidas. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El viernes 20 de marzo será feriado en esta localidad, dado que la festividad cae el jueves 19 y el sábado 21 y por eso, se espera que se adelante al día anterior o se atrase al siguiente para generar el descanso: Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 5 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. El fin de semana del sábado 14 y el domingo 15 habrá diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos. El último feriado a nivel nacional fue el de Carnaval. El próximo descanso será en marzo, cuando tendrá lugar el fin de semana largo del 24 de marzo por el Día de la Memoria.