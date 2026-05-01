El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló este viernes días después de haber expuesto en el Congreso, en medio de la investigación judicial. Aseguró que la causa en la que se lo investiga por compras de departamentos “no tiene gollete”. El funcionario reiteró que no piensa en renunciar por las denuncias en su contra. “Jamás voy a ceder ante las presiones, ni el Presidente, ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros”, aseguró. Por otra parte, dijo que no conoce Disney, en respuesta a una nueva denuncia realizada por el diputado Rodolfo Tailhade. El funcionario negó las acusaciones ante el Congreso en su informe de gestión. "La causa no va a prosperar, no soy culpable, va a quedar todo demostrado en la Justicia”, expresó este viernes. “Muchos se han comido la curva, han mentido muchos, no les interesa la verdad y lo vamos a ver en la Justicia”, sostuvo. “No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con Grandío, pero no tengo ninguna sociedad con ningún otro tampoco. Eso es falso absolutamente”, dijo en referencia a la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. Consultado sobre los cuestionamientos a la compra de propiedades y supuestos viajes al exterior, dijo: “Tengo todo justificado. No hay nada que no esté justificado”. Además, apuntó contra versiones difundidas en medios y redes sociales. “Fueron 45 días de sistemáticas mentiras”. En tanto, no brindó detalles sobre su situación patrimonial. “Las explicaciones hay que darlas en la Justicia. Yo no tengo que andar justificando cosas que no están mal”, planteó. Según el funcionario nacional, que el miércoles se presentó ante Diputados para exponer el informe de gestión de gobierno, “hubo un montón mentiras”. Y agregó: “Yo dije ‘guarda que están sacando conclusiones equivocadas’”. Adorni es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito tras la adquisición de propiedades y la realización de viajes al exterior. Esta semana, negó las acusaciones ante el Congreso en su informe de gestión. “La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, dijo Adorni en declaraciones a El Observador. En otro tramo de la entrevista radial, se refirió a versiones sobre viajes personales: “Dijeron que me fui a Disney. Yo no conozco Disney, nunca fui en mi vida”. También rechazó haber estado en Río de Janeiro: “En los días que dijeron que estaba allá, yo estaba dando conferencias de prensa. Lo podés confirmar”.