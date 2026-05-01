En Argentina, la discapacidad está reconocida como una cuestión de derechos. No es un gesto simbólico ni una concesión: está respaldada por normas, tratados internacionales y políticas públicas que, en teoría, deberían garantizar inclusión, acceso y autonomía. Sin embargo, cuando se corre el foco de lo escrito hacia lo vivido, aparece una distancia difícil de justificar. Según el último censo nacional, más del 10% de la población argentina vive con alguna discapacidad. Traducido: millones de personas. No es una minoría silenciosa. Es una parte constitutiva de la sociedad. Aun así, el tema suele aparecer en la agenda pública de manera intermitente, casi siempre asociado a conflictos, recortes o emergencias. Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que implica un cambio de paradigma: dejar atrás la mirada asistencialista para entender la discapacidad como una construcción social. Es decir, no es solo una condición individual, sino el resultado de entornos que no están preparados para incluir. En ese marco, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar accesibilidad, educación, trabajo y salud. Pero la realidad tensiona ese compromiso. En los últimos años, y con más fuerza en el presente, el sistema de discapacidad muestra signos de desgaste. Prestadores que denuncian meses de atraso en los pagos, instituciones al borde del cierre, profesionales que abandonan tratamientos porque no pueden sostenerlos económicamente. Detrás de cada número hay algo más concreto: terapias que se interrumpen, acompañamientos que desaparecen, procesos que quedan truncos. El programa Incluir Salud, clave para muchas personas en situación de vulnerabilidad, acumula deudas que afectan directamente la continuidad de las prestaciones. Familias enteras quedan en un limbo burocrático donde cada trámite se vuelve urgente, cada autorización un obstáculo, cada demora una angustia. A esto se suma el endurecimiento de controles sobre pensiones no contributivas. El argumento oficial habla de “ordenar” el sistema. Pero en la práctica, muchas personas atraviesan procesos de revisión que generan incertidumbre, miedo a perder ingresos básicos y una sensación constante de tener que demostrar, una y otra vez, una condición que ya fue acreditada. En paralelo, hay una deuda estructural que persiste desde hace años: el acceso al trabajo. La ley establece que el Estado debe garantizar al menos un 4% de empleo para personas con discapacidad en la administración pública. Sin embargo, ese porcentaje rara vez se cumple de manera efectiva. En el sector privado, la situación es aún más desigual. La inclusión laboral sigue siendo más una excepción que una regla. Y el problema no es solo económico o administrativo. Es también cultural. Todavía persisten miradas que reducen la discapacidad a lo individual, a lo médico, a lo que “le falta” a una persona. Esa lógica desplaza la responsabilidad social y vuelve invisibles las barreras reales: transporte inaccesible, escuelas que no integran, espacios públicos que excluyen, prejuicios que limitan oportunidades antes de que siquiera existan. La inclusión, entonces, se vuelve una palabra gastada. Se la nombra, se la celebra en discursos, pero rara vez se la práctica de manera integral. En ese contexto, lo que más duele no siempre es la falta de recursos, sino la forma en que se gestiona la urgencia. La discapacidad aparece en la conversación pública cuando algo falla: cuando hay recortes, protestas o crisis. Casi nunca cuando se trata de pensar políticas sostenidas, a largo plazo, que permitan construir autonomía real. Y ahí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve profundamente humana. Porque hablar de discapacidad no es hablar de un sistema, sino de vidas concretas. De chicos que necesitan continuidad en sus terapias para desarrollarse. De adultos que buscan independencia económica. De familias que organizan su día a día en función de un entramado de apoyos que, cuando se rompe, lo desordena todo. Hay algo silencioso que ocurre cuando los derechos existen, pero no se garantizan: se instala una forma de espera. Una espera que no es pasiva, sino desgastante. Esperar una autorización, un pago, un turno, una respuesta. Esperar, en definitiva, poder vivir con cierta previsibilidad. Tal vez el mayor problema no sea que falten leyes. Tal vez sea que falta decisión para que esas leyes se vuelvan realidad cotidiana. Porque una sociedad no se define solo por lo que proclama, sino por lo que sostiene en el tiempo. Y en ese sentido, la discapacidad funciona como un espejo incómodo: muestra con claridad hasta qué punto estamos dispuestos, o no, a construir un país donde la dignidad no dependa de trámites, demoras o ajustes. Al final, la pregunta no es cuántos recursos hay, ni cuántas normas existen. La pregunta es otra, más simple y más difícil: ¿qué pasa con una sociedad que reconoce derechos, pero deja a millones de personas esperando para poder ejercerlos? Quizás la respuesta esté en esa escena cotidiana que casi no se ve: alguien reorganizando su vida entera para adaptarse a un sistema que debería adaptarse a él. Y en ese gesto, repetido, silencioso, persistente, hay una verdad que incomoda: que la inclusión no falla de golpe, falla de a poco, cada vez que se posterga lo urgente, cada vez que se naturaliza la espera, cada vez que se acepta que vivir con dignidad puede no ser inmediato. Y cuando eso pasa, lo que queda en pausa no es un expediente. Es una vida.