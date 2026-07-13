La Terminal Cuenca del Plata (TCP) quedará paralizada este lunes 13 de julio desde las 07:00, cuando el sindicato que representa a los trabajadores inicie un paro de actividades que dejará sin atención a los camiones de carga y descarga.

Según el comunicado sindical, los delegados realizarán una asamblea a las 09:00 y luego concurrirán a una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El gremio informó que, una vez finalizada la reunión ministerial, los representantes volverán a la asamblea para considerar lo tratado y “adoptar las resoluciones correspondientes”. Hasta ese momento, “no habrá atención a camiones a partir de las 07:00 horas, sin que exista por el momento una hora prevista para el reinicio de la operativa”, señala el texto.

En un comunicado, la TCP expresó su rechazo a la medida y lamentó que el sindicato haya roto el compromiso de “preservar el desarrollo de las negociaciones sin adoptar medidas que afectarán el proceso”.

La empresa advirtió que la normalización de las actividades dependerá de las decisiones que adopte la asamblea sindical y de la eventual conformación de una guardia gremial para mantener servicios esenciales.

La medida sindical busca presionar en torno a reclamos salariales y condiciones laborales que, dijeron, no han tenido avances satisfactorios en las rondas previas de negociación.

Hasta el cierre de este domingo, no hubo confirmación de acuerdos ni previsión clara sobre el tiempo que durará la paralización.

La interrupción del servicio en TCP afecta la logística de transporte de carga en la zona y puede generar demoras en la cadena de suministro local. Empresas transportistas y productores que dependen de la terminal esperaban novedades sobre la reanudación de la operativa para reorganizar sus itinerarios.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el escenario donde las partes intentarán avanzar en una solución.

Mientras tanto, la empresa y el sindicato mantienen posiciones enfrentadas sobre la responsabilidad en el quiebre del acuerdo de no afectar las negociaciones, lo que complica la perspectiva de una resolución rápida.