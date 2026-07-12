Huelga en Renfe: cuándo será el paro ferroviario y qué trenes quedarán afectados por la medida de fuerza. (Fuente: Shutterstock).

El Sindicato Ferroviario de España ha convocado una nueva jornada de huelga de 24 horas en Renfe, la segunda tras el paro realizado el pasado 29 de junio. Para esta movilización, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos de circulación.

Según la resolución del Ministerio, la huelga podría afectar a decenas de servicios ferroviarios programados para la jornada. No obstante, durante el anterior paro, Renfe aseguró que el servicio pudo prestarse “con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria” debido al reducido seguimiento registrado.

Cuándo será la huelga en Renfe y por qué el Sindicato Ferroviario convoca el paro

La huelga tendrá lugar este miércoles 15 de julio, con una duración de 24 horas, y supone la segunda jornada de movilización convocada por el Sindicato Ferroviario tras la celebrada el pasado 29 de junio.

El sindicato denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores, que entonces permitieron la desconvocatoria de la huelga prevista en Renfe.

Asimismo, el colectivo denuncia el “abandono premeditado” del servicio de Mercancías por su pretensión de “regalarlo” a la empresa Medway, filial de la compañía suizo-italiana MSC.

Huelga en Renfe: cuándo será el paro ferroviario y qué trenes quedarán afectados por la medida de fuerza. (Foto: Renfe).

Qué trenes quedarán afectados por los servicios mínimos

De acuerdo con la resolución de servicios mínimos decretada por el Ministerio de Transportes, de los 343 trenes de alta velocidad y larga distancia programados para este miércoles, 94 podrían verse afectados.

En el caso de los servicios de media distancia, de los 650 trenes previstos, se cancelarán un total de 234. Los servicios mínimos serán del 73% en alta velocidad y larga distancia, el mismo porcentaje aplicado durante la huelga de junio, y del 66% en media distancia, un punto más que en la anterior convocatoria.

Huelga en Renfe: cuándo será el paro ferroviario y qué trenes quedarán afectados por la medida de fuerza. (Fuente: Shutterstock).

Qué ocurrió durante la primera jornada de huelga

La huelga celebrada el pasado 29 de junio registró un seguimiento del 1,83%, según datos de Renfe, que recordó que el servicio pudo operarse “con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria”.

Tras esa primera jornada, el Sindicato Ferroviario denunció que Renfe había “actuado de manera ilegal para impedir el libre ejercicio” de huelga y anunció que llevaría a los tribunales estas “irregularidades”, en amparo del derecho fundamental a la huelga de las personas trabajadoras y del sindicato.