Confirmado por Educación | El Gobierno decretó que no habrá clases por 14 días en preescolar, primaria y secundaria en junio.

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Millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán dos semanas sin clases en junio. Es el receso de mitad de año, una pausa que ya está fijada en el calendario escolar y que este 2026 va, en buena parte del país, del 22 de junio al 6 de julio.

Se trata del descanso de siempre que cierra el primer semestre. De hecho, el Ministerio de Educación aclaró que no modificó las vacaciones y que cada secretaría define las fechas en sus colegios públicos y privados.

Cuándo es el receso de mitad de año en el calendario A

Para los establecimientos de calendario A —la mayoría de los colegios oficiales y buena parte de los privados—, las vacaciones de mitad de año van del 22 de junio al 6 de julio de 2026. Son dos semanas corridas en las que los estudiantes no asisten, mientras los docentes adelantan tareas de planeación.

Las vacaciones de mitad de año van del 22 de junio al 6 de julio de 2026. (Representación creada con IA) ChatGPT

El receso está respaldado por la Ley 115 de 1994, que fija un mínimo de 12 semanas de vacaciones estudiantiles al año, y por la Circular 043 de 2025 del Ministerio, que orienta el calendario. A partir de esos lineamientos, cada entidad territorial arma su propio cronograma.

Bogotá: del 22 de junio al 6 de julio (Resolución 2433 de 2025).

Medellín y Antioquia: arranca el 22 de junio, pero se extiende una semana más, hasta el 12 de julio .

Calendario B (algunos colegios privados): tiene otro cronograma, porque su año va de agosto a junio.

Qué otros días sin clases quedan en el calendario 2026

Además del descanso de junio, a los estudiantes de calendario A les quedan otras pausas en el año: la semana de receso de octubre, del 5 al 12 de octubre, y las vacaciones de fin de año.

El cierre del año lectivo en Colombia está previsto para finales de noviembre, y las vacaciones largas irían desde el 30 de noviembre de 2026 hasta enero de 2027, según el calendario de cada ciudad.

Si tu colegio es de calendario A, conviene confirmar la fecha exacta en la secretaría de educación de tu ciudad antes de comprar pasajes o reservar alojamiento, porque el regreso a clases puede variar unos días: en Bogotá el receso termina el 6 de julio y en Medellín se estira hasta el 12. En los colegios de calendario B, las fechas son distintas y hay que consultarlas aparte.