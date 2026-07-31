La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) resolvió convocar a un paro de 24 horas en una fecha a confirmar de agosto, que se sumará al paro general parcial convocado por el PIT‑CNT para el martes 11. La medida fue anunciada por el dirigente Martín Pereira, quien advirtió que agosto será “un mes conflictivo” si no hay respuestas a los reclamos del sector.

Pereira explicó en el programa Arriba Gente (Canal 10) que, tras revisar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que se encuentra en tratamiento parlamentario, no observan “un peso nuevo” destinado a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para 2027. “Solo hay redistribución interna”, sostuvo, y agregó que no existe un incremento presupuestal que permita atender las necesidades del servicio.

Según el dirigente, la falta de recursos impacta directamente en la carga laboral: “Los nuevos servicios caen en la espalda de los trabajadores”, señaló. Además, la FFSP reclama que los funcionarios de salud pública tengan la posibilidad de atenderse en el Hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE), una demanda que forma parte de la negociación con las autoridades.

La jornada de protesta incluirá concentraciones y movilización en Montevideo, junto con asambleas en los distintos departamentos, informaron desde la federación. Por el momento, además del paro parcial del PIT‑CNT del 11 de agosto, la fecha concreta de la huelga de la FFSP será confirmada en los próximos días.